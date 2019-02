Jako powód odmowy dyrektor oddziału TVP w Gdańsku podaje, że licencja udzielana jest na trzy lata. Do tej pory nie było to problemem: teatr dwukrotnie przedłużał trzyletnią umowę licencyjną.

"Danuta W". bez "Gdańska z lotu ptaka"

„Danuta W.” to monodram Krystyny Jandy na podstawie głośnej książki „Marzenia i tajemnice” Danuty Wałęsy. Spektakl miał premierę 11 października 2012 r. w Gdańsku (Teatr Wybrzeże), a dzień później - w Warszawie (Teatr Polonia). Do dziś wystawiono go 167 razy.

Na scenografię spektaklu składa się prosty stół kuchenny, z misami, deskami do krojenia i słoikami mąki oraz piekarnik. Z minimalistyczną scenografią kontrastują wyświetlane w tle filmy - czarno-białe, w większości archiwalne zdjęcia, ilustrujące słowa bohaterki o zimie stulecia, strajkach sierpniowych czy wizycie delegacji "Solidarności" u Jana Pawła II. To m.in. fragmenty filmów „Gdańsk z lotu ptaka” (czas trwania: 1 min), „Ulica w Gdańsku lata 70.” (1 min 30 s), „Dziennikarze na Zaspie" (1 min 30 s).