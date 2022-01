Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Owsiak, Adamowicz, Tusk i inni - tak kwestowaliśmy w Trójmieście przed laty [ZDJĘCIA]

kaf

Jubileuszowy 30. finał WOŚP to okazja do wspomnień. Zobacz, jak zbieraliśmy pieniądze do puszek i na licytacjach, bawiliśmy się na koncertach, pokazach i plenerowych atrakcjach w Trójmieście w ciągu ostatnich lat. Na zdjęciu finał WOŚP w 2001 r. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz kwestuje na Głównym Mieście