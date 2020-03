Na wtorkowym briefingu prasowym Prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz, poinformowała, że zależnym od miasta instytucjom zaleciła bezterminowe odwołanie imprez masowych, także te, które nie podlegają pod ustawę o imprezach masowych.

Wiadomo, że nie odbędzie się planowany na 14 marca w Ergo Arenie koncert Discotex, na którym wystąpić mieli Zenek Martyniuk, zespół Boys, Jenny z Ace of Base, Bad Boys Blue i Fun Factory. Nie została podjęta decyzja co do odwołania zaplanowanych na dalszą część marca koncertów grupy Gregorian i Agnieszki Chylińskiej.