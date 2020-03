W środę decyzję o zamknięciu podległych sobie instytucji kultury podjął marszałek Mieczysław Struk.

- W związku z zagrożeniem koronawirusem uznałem za zasadne i zalecam niezwłoczne zawieszenie do odwołania działalności w instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego. W przypadku czterech instytucji, gdzie jesteśmy współorganizatorem, zwróciłem się z prośbą do władz Gdańska, Sopotu i Powiatu Wejherowskiego o wydanie podobnej – wspólnej decyzji – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Chodzi o Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni (planowana na sobotę premiera “Księgi dżungli”), Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku, Opera Bałtycka w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku i Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku.

Zakupione bilety na spektakle Teatru Wybrzeże, Teatru Muzycznego w Gdyni i Opery Bałtyckiej można zwracać w kasach, a środki za zakupiony bilet online zostaną zwrócone na konto. Wszystkie wydarzenia w oddziałach WiMBP zostają odwołane od dnia 12 marca. Termin zwrotu książek zostanie przedłużony automatycznie o miesiąc od 12 marca.

Spektakle i koncerty nie odbędą się także we współprowadzonym przez Urząd Marszałkowski Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, zamknięte zostają wszystkie przestrzenie publiczne Europejskiego Centrum Solidarności, odwołane zostają wydarzenia.

Gdańsk i Sopot odwołują wydarzenia

We wtorek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zwróciła się do podległych miastu instytucji kultury o odwołanie wszystkich zaplanowanych wydarzeń, nawet jeśli nie są to wydarzenia masowe w rozumieniu ustawy. Zaplanowane koncerty, spektakle i pokazy filmowe odwołuje Klub Żak. Festiwal Europejski Poeta Wolności został przełożony na połowę czerwca. Przełożono wernisaż w CSW Łaźnia, do końca marca nie odbędą się także inne wydarzenia zaplanowane w Łaźni. Swoją działalność zawiesza Gdańska Galeria Miejska oraz Instytut Kultury Miejskiej. Nie odbędą się koncerty w klubie Stary Maneż, zostają one odwołane lub przeniesione. Także wydarzenia w klubie Drizzly Grizzly i B90 nie odbędą się. W związku z tym koncerty Taco Hemingway'a, Pro8l3m czy Żabsona zostają odwołane. Zaplanowane wydarzenia odwołuje Gdański Archipelag Kultury. Muzeum II Wojny Światowej zamyka swoje wystawy, kino studyjne a wydarzenia towarzyszące i działalność edukacyjna zostają zawieszone do odwołania.

W Sopocie nie odbędą się wydarzenia finansowane przez miasto Sopot. To m.in. czytanie performatywne w Art Inkubatorze i zwycięskie spektakle na III Sopockich Konsekwencjach Teatralnych. Na razie wiadomo, że imprezy w klubie Sfinks mają się odbyć. Jak zapowiadają organizatorzy, uczestnikom będzie mierzona temperatura przed wejściem. Odwołany został wernisaż w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Muzeum Sopotu pozostanie zamknięte dla zwiedzających, nie odbędą się planowane w ramach Domów Sąsiedzkich wydarzenia w Dwóch Zmianach.

Zawieszona działalność kulturalna w Gdyni

Decyzją prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka od dnia 11 marca do odwołania zamknięte zostają podległe mu instytucje: Teatr Muzyczny i Teatr Miejski, Gdyńskie Centrum Filmowe, Muzeum Miasta Gdyni, Muzeum Emigracji, Konsulat Kultury, miejskie biblioteki, Centrum Nauki Experyment, Centrum Konferencyjne w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym, InfoBox, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Gdynia Arena. Prezydent zaapelował również do właścicieli prywatnych podmiotów o rezygnację z seansów filmowych i imprez w klubach i dyskotekach.

W nowej formule odbędzie się planowane na 21 marca wydarzenie z cyklu Wolność Kosmos Improwizacja „Spekulacja”. Jak informują organizatorzy muzycy wystąpią zgodnie z planem, a koncertu będzie można posłuchać na żywo w streamingu. Obecność publiki w czasie koncertów improwizowanych to rzecz niezmiernie ważna, dlatego Fundacja 4 Sztuki, odpowiedzialna za organizację koncertów, przygotowuje rozwiązania, które pozwolą osobom biorącym udział w koncercie mieć wpływ na to, co dzieje się na scenie.

Maciej Szkudlarek, Prezes Fundacji 4 Sztuki: - Mimo trudnej dla wszystkich sytuacji, bardzo chcemy, żeby #wGdyni muzyka zabrzmiała. Dlatego zdecydowaliśmy się zagrać koncert, a publiczność zaprosić przed ekrany dowolnych urządzeń. Będą mogli rozsiąść się wygodnie i być z nami tak, jak pozwala na to sytuacja. Wszyscy artyści są bardzo podekscytowani, jesteśmy też wdzięczni za otwartość na ten pomysł Izie Łodziński, właścicielce Klubu Desdemona.

Wciąż nie wiadomo, co z działalnością kin. Nie wiadomo również, czy zaplanowane na koniec marca Gdańskie Targi Książki odbędą się.