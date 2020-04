Coastline Northern Cuts to niezależne wydawnictwo założone przez Tomasza “Hoaxa” Mikołajskiego i Marcina Szulca, producenta występującego pod pseudonimem Dalekie. Powstało pod koniec 2018 roku, początkowo promowało niezależną muzykę elektroniczną, ale jego portfolio systematycznie powiększa się o nowe projekty na styku muzyki eksperymentalnej i niezależnej.

Jednym z nowych nabytków jest duet Malediwy, który tworzą związani z zespołem Wojtka Mazolewskiego muzycy – Kuba Janicki i Marek Pospieszalski. Od kilku miesięcy premiera ich płyty zaplanowana była na wiosnę i koronawirus nie pokrzyżuje tych planów.

- Chwilowo jesteśmy odcięci od kultury i sztuki, z którą możemy obcować bezpośrednio, dlatego brak fizyczności rekompensujemy płytą winylową i kompaktową. Na przekór tendencji na rynku wydawniczym my chcemy wydawać jeszcze więcej muzyki niż planowaliśmy - mówi jeden z założycieli wydawnictwa Marcin Szulc. - Uważamy, że rolą wydawcy jest przede wszystkim doprowadzenie do zmaterializowania się albumu jako spójnej całości i chcielibyśmy, żeby w tych niekoncertowych czasach artyści mogli się realizować choćby twórczo.

Płyta Malediwów ukaże się w sobotę, 18 kwietnia, a jej premierę poprzedzi krótki koncert, który muzycy zagrają ze swoich domów - Janicki z Sokołowska, a Pospieszalski z Krakowa. Artyści spotkają się w internecie w piątek o godz. 17.

Pod koniec maja zaplanowana jest premiera "funk'ująco-dubowo-beatowego" projektu Tropical Soldiers in Paradise, trwają prace nad solowym albumem wh0wh0 (Jacek Prościński), a w planach jest również płyta białoruskiego ambientowego artysty. CNC do współpracy zaprosiło miasto Gdańsk i prowadzone są wspólne rozmowy.

REKLAMA

- Naszą misją jest wspieranie muzyki, którą doceniamy i kochamy, wspieranie także artystów, którzy ją tworzą i pomaganie im w procesie pracy kreatywnej. Czy to w zarejestrowaniu, produkcji płyty czy realizacji koncertu – mówi Tomek Mikołajski, drugi z założycieli.

Nowe projekty i wydawnictwa online

W dobie koronawirusa i rzeczywistości, w której odwołuje się koncerty, wstrzymuje plany wydawnicze czy wręcz zamyka wydawnictwa ich proaktywne podejście jest czymś, co się wyróżnia. Ale działalności muzyczno-wydawniczej nie zaprzestał też Adam Witkowski, założyciel niezależnego wydawnictwa thisisnotarecord, nakładem którego ukazują się m.in. płyty zespołu Nagrobki czy projektu Wolność.

W formie fizycznej i elektronicznej w marcu ukazała się płyta z muzyką do filmu Katarzyny Warzechy “We Have One Heart”, którą nagrał Witkowski, a w planach jest jeszcze kilka premier dostępnych w streamingu.

- Nie wydaję dużo muzyki fizycznie, bo ona się nie sprzedaje. Gotowy materiał wypuszczam online. W najbliższym czasie pojawi się sporo nowej muzyki, bo teraz mam czas na jej miksowanie - mówi Witkowski. 21 kwietnia w formie elektronicznej zadebiutuje grupa Korzuchy, która tworzą Witkowski, Tomek Gadecki i Krzysztof Topolski.

Z kolej gdańskie wydawnictwo Alpaka Records, związane ze sceną jazzową i eksperymentalną, na 24 kwietnia zaplanowaną ma premierę debiutanckiego albumu grupy Siema Ziemia, w której skład wchodzą uznani muzycy jazzowi młodego pokolenia. Z kolei gdyńska grupa No Limits szykuje się do wydania reedycji swojej debiutanckiej płyty (premiera 24 kwietnia).

Mikołajski: - Prawdą jest, że wiele osób straciło źródło dochodu z dnia na dzień. Dotyczy to nie tylko artystów, ale też menedżerów, ekipy, bez których koncerty nie mogą się odbyć, oraz promotorów i agentów. Będąc blisko artystów wiemy jedno: muzycy nigdy nie przestaną tworzyć i komponować. Wystarczy zobaczyć, ile jest streamów z mieszkań albo muzykantów grających na balkonach w trakcie pandemii. A to jest kolejny dowód na to, że w muzyce najważniejsze są emocje, które towarzyszą nam na co dzień. Jesteśmy przekonani, że tak też myśli wielu odbiorców. To nas tym bardziej zmobilizuje do działania, bo ludzie potrzebują muzyki, nieważne w jakich okolicznościach się znaleźli. Trzeba po prostu dalej robić swoje.