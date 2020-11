Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury to obok Splendor Gedanensis najważniejsza kulturalna nagroda przyznawana w Gdańsku. W tym roku zostanie wręczona po raz 21., ale z uwagi na panującą sytuację pandemiczną po raz pierwszy gala odbędzie się online.

Nagroda dla Młodych Twórców Kultury przyznawana jest twórcom i twórczyniom do 35. roku życia, którzy na swoim koncie mają wybitne osiągnięcia artystyczne. Na przestrzeni lat nagrodzeni byli: Dorota Nieznalska, Natalia Cyrzan, Barbara Piórkowska, Grzegorz Kwiatkowski, Szymon Wróblewski, Adam Darski, zespół Algorhythm, Michał Jaros, Kamil Kocurek, Klaudiusz Grabowski, Kamil Piotrowicz, Wojciech Frycz a w ostatnim roku - Martyna Jastrzębska, Julia Ciesielska, Patryk Hardziej i Piotr Pawlak.

Nominowanych do nagrody wybiera kapituła złożona z przedstawicieli uczelni wyższych, urzędu miasta, zeszłorocznych laureatów i przedstawicieli mediów. W tym roku do nagrody zgłoszono 24 kandydatów i kandydatki, a ostatecznie nominowano dziesięcioro twórczyń i twórców reprezentujących różne dziedziny sztuki.

Nagroda ma wymiar finansowy. Troje laureatów wybiera kapituła, a czwartego - publiczność w drodze głosowania internetowego na portalu trojmiasto.wyborcza.pl, które rozpoczyna się 18 listopada o godz. 8 i potrwa do 25 listopada do północy.

Zwyciężczynie i zwycięzców poznamy na gali online, która odbędzie się 27 listopada w Klubie Żak. Transmisja na Gdansk.pl oraz facebookowych profilach Klubu Żak, Gdansk.pl i Gazety Wyborczej Trójmiasto.

Regulamin konkursu dostępny jest pod tym adresem.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury

Joanna Czaplewska – projektantka graficzna i ilustratorka współpracująca z Teatrem Miniatura, dla którego projektuje plakaty, z Muzeum Gdańska czy Goyki 3 Art Inkubator. Autorka ilustracji do książek „Historia kobiet”, „Dobra robota”, „Jak zwyciężać mamy”.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Joanna Czaplewska fot. Jakub Swerpel

Krzysztof Falkowski – kompozytor, aranżer, dyrygent, jego kompozycje zostały wydane przez Norweskie Wydawnictwo Muzyczne. Laureat ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów kompozytorskich.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Krzysztof Falkowski Bartek Kolaczkowski

Filip Ignatowicz – artysta wizualny i intermedialny, reżyser, autor oprawy wizualnej koncertów. Autor krótkometrażowego filmu fabularnego “Nowy Bronx” i multimedialnego projektu “artUNBOXING”. Swoje prace prezentował m.in. na Litwie, w Argentynie, we Włoszech, w Czechach, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Norwegii.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Patryk Ignatowicz fot. Andrzej Świetlik

Marta Kacprzak – reżyserka teledysków, animatorka, autorka opraw wizualnych koncertów. Ma na koncie współpracę z Iggy’m Pop’em, Organkiem, Hanią Rani, Skubasem, Pauliną Przybysz, Wojtkiem Mazolewskim czy “Przekrojem”.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Marta Kacprzak fot. Marcin Marzec

Hanna Pozorska – skrzypaczka, uczennica Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Laureatka krajowych i międzynarodowych konkursów muzycznych. Występowała w Norwegii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Rosji. Jako solistka debiutowała z Polską Filharmonią Bałtycką.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Hanna Pozorska fot. Tomasz Pozorski

Szymon Sutor - kompozytor, aranżer, dyrygent. Łączy jazz z muzyką poważną. Laureat Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku – Jazz za album „Jazz Septet & String Orchestra” z autorskimi kompozycjami. Laureat Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Krzysztofa Komedy.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Szymon Sutor fot. Paulina Wyszyńska

Bartłomiej Sutt – perkusjonista, absolwent The Royal Danish Academy of Music i student Haute école des arts du Rhin w Strasburgu. Finalista Międzynarodowego Konkursu Wibrafonowego pod patronatem UNESCO i Percussive Arts Society USA we Włoszech, laureat Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym w Odessie, nagrodzony pierwszym miejscem na Międzynarodowym Konkursie Wibrafonowym w Opolu.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Bartłomiej Sutt fot. Dariusz Gackowski

Michał Wirtel – malarz, grafik, projektant i twórca murali. Jest autorem ponad 100 plakatów i kilku okładek płyt. W ramach projektu Gdańskie Fasady ODNowa zaprojektował i zrealizował 6 fasad kamienic, brał udział w rekonstrukcji fresku “Polskie Niebo” w budynku dawnego Gimnazjum Polskiego. Jego prace były pokazywane w kraju i za granicą.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Michał Wirtel fot. archiwum prywatne

Maciej Zakrzewski – organista, kompozytor, improwizator, bloger. Laureat międzynarodowych konkursów muzyki organowej w Polsce i Europie. Współpracuje m.in. z Polską Filharmonią Bałtycką w Gdańsku, Chórem Kameralnym Discantus. Autor płyt z muzyką organową „Time to Time” i „Naji Hakim – organ works”. Na blogu maciejzakrzewski.pl pisze m.in. o roli sztuki w czasie pandemii.

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Maciej Zakrzewski fot. Anna Świeczkowska

Patryk Zimny - poeta, autor tomów wierszy, książek dla dzieci, epitafiów na coroczne Pomorskie Zaduszki Artystyczne. Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich. Publikował m.in. w “Blizie”, “Przekroju”, “Fabulariach”, “Toposie”. Jest redaktorem kwartalnika literackiego "Strona Czynna".

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Patryk Zimny fot. Tadeusz Dąbrowski