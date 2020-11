1 ZDJĘCIE Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców w Dziedzinie Kultury. Nominowani Hanna Pozorska i Szymon Sutor (fot. Tomasz Pozorski/Paulina Wyszyńska)

Ona jest najmłodszą w tym roku nominowaną, on jest kompozytorem, aranżerem i dyrygentem z Fryderykiem na koncie. Hanna Pozorska i Szymon Sutor to kolejni nominowani do Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury.