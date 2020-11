Najpierw do 29 listopada, a teraz na pewno do świąt świat kultury jest zamknięty. Dlatego te wydarzenia, które mogły, przeniosły się do sieci. Prezentujemy najciekawsze z wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych.

Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje

23-27 listopada

Pandemia zmusiła jeden z najważniejszych festiwali teatralnych do przeniesienia się w przestrzeń wirtualną. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej “Interpretacje” potrwa przez tydzień, a jego program obfituje w wydarzenia. Są wieczorne pokazy spektakli, ale też spotkania z twórcami i twórczyniami, pokazy filmów dokumentalnych i krótkich fabuł. Pełen program dostępny na wydarzeniu na Facebooku, bezpłatne transmisje dostępne na stronie internetowej festiwalu.