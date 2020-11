Najpierw do 29 listopada, a teraz na pewno do świąt, świat kultury jest zamknięty. Dlatego te wydarzenia, które mogły, przeniosły się do sieci. Prezentujemy najciekawsze z wydarzeń lokalnych i ponadlokalnych.

27-29 listopada

Konsulat Kultury pokaże online dwie ze swoich sztuk. Dedykowaną młodym widzom bajkę “Marysia ma Rysia” o dziewczynce, która w prezencie dostaje glonojada, będzie można zobaczyć w weekend po wykupieniu biletu w cenie 15 zł umożliwiający “wejście” na spektakl (godz. 12-17.59). Pozycją dla widzów starszych jest komedia omyłek “Zacznijmy jeszcze raz”. Również będzie dostępna w weekend, ale w godzinach 18-23.59. Bilet kosztuje 25 zł. Zakup biletów przez stronę InterTicket.

“Olli Mäki. Najszczęśliwszy dzień jego życia”

27-29 listopada

Wraz z zamknięciem drzwi kina wirtualną salę otworzyło kino Klubu Żak. W ten weekend pokazy fabularyzowanej biografii boksera Olliego Maki. Bokser ma przed sobą ważny pojedynek: ma szansę na pas mistrzowski w wadze piórkowej. Zakochuje się też w młodej Raiji. Bilet w cenie 14 zł można kupić za pośrednictwem strony internetowej klubu.

Ignacy Wiśniewski i Olo Walicki: Duety

27 listopada

Ignacy Wiśniewski, kompozytor i pianista jazzowy związany z Akademią Muzyczną w Gdańsku, przygotował serię koncertów w duecie. Duety łączą muzykę współczesną i improwizowaną i są okazją do zapoznania się z uzdolnionymi twórcami z pogranicza gatunków. Koncerty zostały nagrane w studiu Akademii Muzycznej w Gdańsku. Premiera duetu z Olem Walickim o godz. 12 na fanpage'u Ignacego Wiśniewskiego.

“Jesienny jazz online” GAK Gama

27 listopada

Gama, oddział Gdańskiego Archipelagu Kultury na Letnicy, zorganizował wirtualne wydarzenie – koncert Jesienny Jazz. Wystąpi trio w składzie: Jerzy Dukalski - saksofon, Jagoda Wojciechowska - wokal, Paweł Kasprzewski - gitara. Transmisja o godz. 18 na fanpage’u Gamy.

Versopolis. Przepis na poezję

27 listopada

W tym roku do Gdańska nie mogli przyjechać z Europy zrzeszeni w sieci Versopolis. Dlatego spotkanie to odbyło się w formie online, w dodatku nagrane z kuchni. Premiera “przepisu na poezję”, w których udział wzięli Helena Ivory z Norwich, Samantha Barendson z Lyonu, Joseph Pedrals z Barcelony i Maarten Inghels z Antwerpii. Premiera filmików o godz. 14 na stronie festiwalu Europejski Poeta Wolności.

Kaszubska współczesność z korzeni wyrasta

28 listopada

Muzeum Kaszubskie w Kartuzach zaprasza na wystawę, której chyba jeszcze nie było. Zostaną na niej zaprezentowane grafiki na tkaninie autorstwa Małgorzaty Walkosz-Lewandowskiej, a dzięki aplikacji muzeum (“Muzeum Kaszubskie”) będzie można zobaczyć je w rozszerzonej rzeczywistości AR. Po przyłożeniu smartfona, z włączoną funkcją NFC do znaczników można posłuchać legend kaszubskich w języku polskim lub w języku kaszubskim w interpretacji Zbigniewa Jankowskiego. Szczegóły w wydarzeniu.

Opera? Si! - transmisja online

28 listopada

To już kolejne spotkanie online z Operą Bałtycką w Gdańsku. Tym razem zapraszają na wirtualną wersję swojego cyklu “Opera? Si!”, w ramach których Jerzy Snakowski, znawca i popularyzator opery, opowiada o tym gatunku. Transmisja spotkania rozpocznie o godz. 17, bilety można nabyć w cenie 12 zł na stronie Bilety 24.pl.

“Strażnicy” Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa

28 listopada

Gdyńska biblioteka organizuje spotkania wokół komiksów. Na pierwszy ogień idą wyśmienici “Strażnicy” Alana Moore’a i Dave'a Gibbonsa. Komiks doczekał się ekranizacji kinowej i świetnie przyjętej interpretacji serialowej. Rozmowa odbędzie się w sobotę o godz. 15 na Zoomie. Link będzie wklejony w wydarzeniu na Facebooku.

“Bajka o kapryśnej księżniczce” Teatru Conieco, Plama GAK

29 listopada

Plama Gdańskiego Archipelagu Kultury spektakle dla młodych widzów przeniosła do sieci. Na kanale YouTube o godz. 17 będzie można obejrzeć spektakl Teatru Conieco “Bajka o kapryśnej księżniczce”. I jak to w bajce bywa, jest poczciwy król, jego córka, dobry książę, smok i Baba Jaga.

Kultura w Czasach Pandemii. Wydarzenia online w Trójmieście na weekend Marek Rogala/eskaem.pl

“Trump i pole kukurydzy”, reż. Paweł Łysiak

Donald Trump przegrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Poza tym, że przez cztery lata sprawował urząd, to już wcześniej mocno zapisał się w popkulturze. Do tego stopnia, że stał się jednym z bohaterów spektaklu “Trump i pole kukurydzy”. To jednak nie o przywódcę chodzi, a o klimat i przyszłość świata. Spektakl do zobaczenia na VOD Teatru w Bydgoszczy. Bilet w cenie 20 zł.

Czytanie performatywne “Niewidzialne kobiety”

27-29 listopada

Caroline Criado Perez napisała książkę, w której pokazuje, jak dane są skrojone pod mężczyzn i jak wykluczają kobiety. I ma na to niezbite dowody. Książkę wydało wydawnictwo Karakter i uzmysławia, jak ze świata wykluczane są kobiety. Książkę tę przeczytają Małgorzata Grupińska-Bis, Jagoda Gruszczyńska, Agnieszka KOVA Kowalczyk, Urszula Orchowicz, Renata Stolarska, Ewa Wójciak i Anna Zbroszczyk. Dostęp do czytania po wykupieniu wejściówki w cenie 10 zł. Premiera o godz. 18.

Leszek Możdżer - Komeda. Nim wstanie dzień

27 listopada

Leszek Możdżer po raz kolejny sięgnie po repertuar Krzysztofa Komedy i zagra go na żywo. A Komedę z Możdżerem łączy nie tylko instrument i jazz, ale również Sopot: Możdżer z niego pochodzi, a Komeda z zespołem tutaj zaliczyli ważny dla ich kariery występ. Transmisja koncertu o godz. 20 na YouTube Muzeum Powstania Warszawskiego i facebookowym profilu festiwalu Niewinni Czarodzieje.

Klub Komediowy z Robertem Makłowiczem

27 listopada

Robert Makłowicz to chyba ulubiony polski dziennikarz kulinarny, który zabierał pokolenia Polek i Polaków we wspaniałe podróże kulinarne po całym świecie. Z kolei Klub Komediowy to najpopularniejsi satyrycy w kraju. Z tego połączenia nie może wyjść nic złego. Transmisja o godz. 21 w wydarzeniu na Facebooku. Wstęp w cenie 18,99 (opcja “kup dostęp” w wydarzeniu).

“2020: Burza” reż. Grzegorz Jarzyna

27 listopada

To bardzo oczekiwana premiera tego roku. Grzegorz Jarzyna przygotował autorską interpretację “Burzy” Williama Szekspira. Spektakl potrwa trzy godziny, a po nim zaplanowane jest spotkanie z twórcami i twórczyniami, które poprowadzi Agnieszka Szydłowska. Początek o 18.45 (wprowadzenie), bilety do kupienia w cenie 29,90-39,90 na stronie teatru.

'2020: Burza' w TR Warszawa. Natalia Kalita w roli Ferdynanda Fot. Monika Stolarska / TR Warszawa

Energia dźwięku - Nagrobki

28 listopada

Zespół z Trójmiasta gra na festiwalu we Wrocławiu. Duet Nagrobki zainauguruje Energię Dźwięku, w ramach której przez klika najbliższych weekendów będą odbywać się koncerty rodzimych artystów sceny alternatywnej. Premiera o godz. 21 na stronie festiwalu i na jej kanale na Vimeo.

Oddźwięki. Penderecki/Schaeffer/Buczek/Ptaszyńska/Knapik/Akiki

28 listopada

Sinfonia Varsovia to jeden z najlepszych zespołów symfonicznych w Polsce. Słuchanie jej to najczystsza przyjemność. W programie koncertu “Oddźwięki” znalazły się utwory Krzysztofa Pendereckiego, Bassema Akiki, Eugeniusza Knapika, Bogusława Schaeffera, Marty Ptaszyńskiej i Barbary Buczek. Orkiestrę poprowadzi Bassem Akiki. Transmisja o godz. 19 na YouTube i Facebooku Synfonii Varsovii.

Opusy - Barbara Majewska i Marcin Masecki

29 listopada

Koncerty Marcina Maseckiego połączone z opowieściami o historii muzyki transmitowane przez Teatr Studio w wiosennym lockdownie były ogromnym hitem. I teraz ponownie Masecki zagra przed publicznością online. Tym razem będą to pełnoprawne koncerty, w których udział wezmą Masecki i Barbara Kinga Majewska. Dostęp do trzech półtoragodzinnych koncertów należy zakupić na platformie VOD Teatru Studio za 20 zł.

“Stalker interpretacja” - Teatr Ochoty

29 listopada

“W nie tak bliskiej przyszłości trupa aktorska przygotowuje spektakl inspirowany filmem Andrieja Tarkowskiego. W postpłciowym świecie odtworzenie damsko-męskich podziałów przychodzi wszystkim z trudem, idea teatru na żywo wydaje się anachroniczna, a na bieg wydarzeń mają wpływ siły znajdujące się poza sceną” - tak o jednoodcinkowym serialu scenicznym piszą twórcy i twórczynie z Teatru Ochoty. Premiera ostatniego odcinka na fanpage’u instytucji.