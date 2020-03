We wtorek wieczorem na antenie RMF FM prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zapowiedziała, że w środę do Gdańska przyjadą dozowniki do dezynfekcji rąk.

– Zamontujemy je w punktach obsługi mieszkańców, czyli we wszystkich tych miejscach, gdzie gromadzą się mieszkańcy składający dokumenty – mówiła prezydent Gdańska.

"Hurtownie mają spore braki"

Dozowniki nie dojechały jednak w środę do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

– Nie jest tajemnicą, że hurtownie, które sprzedają płyn i dozowniki, mają spore braki – przyznaje Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydent Gdańska. – Pierwotnie chcieliśmy zamówić dozowniki elektroniczne, które same podają płyn, ale usłyszeliśmy w hurtowni, że możemy zapisać się na listę, będą dostępne w czerwcu. Podobnie jeśli chodzi o zamówienie płynu dezynfekcyjnego na ten tydzień. Czekamy na dostarczenie zamówionych środków, powinny być w czwartek.