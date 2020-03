Jeszcze w czwartek rano, 27 lutego, akcje spółki Blitr - mającej siedzibę w Parku Naukowo-Technicznym w Gdańsku - były wyceniane na giełdzie New Connect na 1,56 zł. Kurs zaczął rosnąć po komunikacie zarządu spółki o zamówieniu przez “krajową jednostkę budżetową” zestawów diagnostycznych do wykrywania koronawirusa COVID-19. Łączna wartość zamówienia to 2,5 mln zł.

Koronawirus. Akcje Blirt mocno drożeją po zamówieniu

We wtorek 3 marca akcje kosztowały już 5,4 zł, co oznacza, że w ciągu kilku dni podrożały ponadtrzykrotnie. We wtorek Blirt poinformował, że otrzymał kolejne zamówienie od tego samego klienta na dystrybuowane przez spółkę zestawy diagnostyczne do wykrywania koronawirusa COVID-19. Wartość tego zamówienia to 1,044 mln zł netto, zaś “przewidywany termin realizacji to przyszły tydzień”.