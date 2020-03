Wojewoda pomorski w związku z zagrożeniem pojawienia się na terenie woj. pomorskiego koronawirusa wydał dziś kolejne decyzje wprowadzające stan podwyższonej gotowości w szpitalach.

Wprowadzono stan podwyższonej gotowości w:

• Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku przy ul. Polanki 117,

• Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Człuchowie, ul. Szczecińska 16,

• Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku, ul. Kartuska 4/6,

• Szpitalu Dziecięcym Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku, ul. Polanki 119,

• Szpitalu Specjalistycznym w Prabutach, ul. Kuracyjna 30,

• Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku (dla podmiotu leczniczego: Szpital Specjalistyczny Ustka, ul. Adama Mickiewicza 12 w Ustce).

Co to oznacza? - Stan podwyższonej gotowości w tych szpitalach oznacza m.in. poszerzenie bazy łóżkowej, wstrzymanie zaplanowanych wcześniej przyjęć i przyjmowanie wyłącznie pacjentów znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, zabezpieczenie personelu medycznego w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przygotowanie do przyjęcia i pozostawanie w stałej gotowości do przyjmowania z możliwością izolacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 - informuje biuro prasowe wojewody pomorskiego.

Stan podwyższonej gotowości w zakresie gotowości do oddelegowania personelu medycznego do Szpitala Dziecięcego Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku wprowadzono w COPERNICUS Podmiocie Leczniczym Sp. z o.o. w Gdańsku.

Wojewoda wprowadził też dziś stan podwyższonej gotowości w Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku ul. Ignacego Jana Paderewskiego 5 oraz Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku ul. Elizy Orzeszkowej 1.

- Stan podwyższonej gotowości oznacza obowiązek uruchomienia na terenie województwa pomorskiego trzech - dwóch w rejonie obsługiwanym przez Stację Pogotowia w Gdańsku oraz jednego w rejonie obsługiwanym przez Stację Pogotowia w Słupsku - dodatkowych podstawowych zespołów ratownictwa medycznego przeznaczonych do transportowania pacjentów podejrzanych o zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 - czytamy w komunikacie.

Koronawirus w Polsce. Dodatkowe karetki

Jak informują urzędnicy, w najbliższym czasie ma zostać uruchomionych sześć dodatkowych karetek.

Przypomnijmy. W ubiegły piątek wojewoda wprowadził już stan podwyższonej gotowości, obowiązuje w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (ul. Smoluchowskiego 18) i Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (ul. Powstania Styczniowego 9B).

Z kolei Copernicus Podmiot Leczniczy, Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku, SPZPZ MSWiA w Gdańsku oraz Uniwersyteckie Centrum Kliniczne przy ul. Dębinki 7 zostały zobowiązane do oddelegowania personelu medycznego do Szpitala Zakaźnego i Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej.

