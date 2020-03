Dziś wiemy, że pierwsza osoba zakażona SARS-CoV-2 wjechała do Polski rano 29 lutego autokarem firmy Sindbad, który realizował trasę z Dusseldorfu do Słubic. Zainfekowany pasażer wysiadł w Słubicach, skąd samochodem dotarł do domu. Sindbad dziś wydał oficjalny komunikat, w którym pisze, że autokar po odjeździe z Słubic realizował trasę do „miast północnej Polski”. Dla wielu osób enigmatyczny komunikat dotyczący polskiej trasy autokaru wydał się przynajmniej dziwny, choć tak naprawdę nie ma w nim nic podejrzanego. Wynika to z organizacji tras tej firmy.

Koronawirus w autokarze

Składa się ona z tzw. anten – czyli odnóg dowożących pasażerów do organizowanych przez siebie punktów wymiany pasażerów. Największym takim węzłem jest Port Świecko w Słubicach – właśnie tam wysiadł zarażony wirusem mieszkaniec woj. Lubuskiego. „Antena”, którą podróżował, jest częścią obejmującego kilkanaście innych takich anten systemu łączącego Niemcy i północną Polskę. O 5:00 do Słubic zjeżdżają się autokary z odnóg obejmujących wszystkie większe niemieckie miasta od Monachium w Bawarii po Zagłębie Ruhry. Po 15 minutach pojazdy rozjeżdżają się po Polsce, jadąc na 6 liniach – do Szczecina, do Gdańska przez Koszalin, do Tczewa przez Gorzów Wlkp. i Chojnice, do Elbląga przez Bydgoszcz i Grudziądz, do Giżycka przez Poznań, Toruń i Olsztyn, do Suwałk przez Olsztyn i Pisz oraz do Białegostoku przez Włocławek, Płock, Ciechanów i Ostrołękę. Powyższa lista obejmuje tylko najważniejsze przystanki pośrednie. Sindbad obsługuje także mniejsze miasta. System anten i przesiadek funkcjonuje z reguły bardzo sprawnie i zapewnia połączenie z zachodnią Europą wielu mniejszym miastom nie posiadającym lotnisk komunikacyjnych.

Wielu współpasażerów

Co ważne, w praktyce autokar przyjeżdżający z Niemiec kontynuuje jazdę na jednej z polskich odnóg. Pasażerowie nie zdają sobie z tego sprawy, ale wynika to z prostego faktu, że każdy pojazd musi regularnie odwiedzać bazy w Polsce.

Wróćmy do Słubic. Feralnego ranka zakażony pasażer wysiada z autokaru który przyjechał z Dusseldorfu. Razem z nim wysiadają pozostali pasażerowie, szukając swojej „anteny”. Do tego samego autokaru w ciągu kolejnych minut wchodzą inni – ci, którzy mają bilet na polską stronę trasy tego konkretnego pojazdu. Dziś ujawniono, że autokar został poddany dezynfekcji w Gdańsku. Być może to właśnie trasa Słubice-Koszalin-Gdańsk była tą, na którą „przeszedł” po przyjeździe z Niemiec. Ważne jest jednak to, że pozostali towarzysze podróży rzekomego „pacjenta 0” przesiedli się do innych pojazdów, gdzie z pasażerami z innych niemieckich „anten” pojechali dalej swoimi trasami.

Sanepid ma listy

Sindbad i Sanepid twierdzą, że mają pełne listy pasażerów i ustalili wszystkich pasażerów. – Autokar pojechał w głąb kraju, podróżowali nim Polacy. Mamy pełną listę pasażerów, teraz ustalamy, na jakim etapie podróży wsiedli do autobusu, czy mieli kontakt z mężczyzną. Osoby te zostaną poddane kwarantannie – mówi dzisiaj Aleksandra Chmielińska-Ciepły, rzecznik prasowy wojewody lubuskiego.

Koronawirus. Gdzie się zgłaszać?

Przypominamy, według wskazówek Głównego Inspektoratu Sanitarnego do szpitali zakaźnych powinni zgłaszać się wyłącznie pacjenci, którzy w ciągu ostatnich 14 dni byli na obszarach, w których rozprzestrzenia się wirus (aktualna lista krajów, w których zanotowano zachorowania, jest dostępna na stronie internetowej gis.gov.pl) i u których jednocześnie występują: wysoka gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem.

Jeśli podróżni nie mają takich objawów, to przez 14 dni od powrotu powinni kontrolować swój stan zdrowia, czyli codziennie mierzyć temperaturę ciała. Jeśli przez ten czas pojawią się objawy grypopodobne, tj. złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel, trzeba powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować zgodnie z jej wskazaniami, można też telefonicznie skontaktować się z lekarzem POZ. Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły żadne niepokojące objawy, powinniśmy zakończyć kontrolę.