- W związku z coraz większą presją społeczną, w ślad za innymi miastami, od piątku to nasi kierowcy będą otwierać wszystkie drzwi pasażerom. Nie tylko po to, aby ci nie dotykali guzików, ale by przewietrzyć też pojazdy. Pogoda na to pozwala, mrozów nie ma - mówi "Wyborczej" Marcin Gromadzki, rzecznik ZKM Gdynia.

Koronawirus w Polsce. Kolejne miasta wprowadzają profilaktykę

W ostatnich dniach tego rodzaju zarządzenia wprowadziło już kilka miast, m.in. Warszawa, Lublin czy Poznań.