Busem z Niemiec, razem z mężczyzną, u którego wykryto koronawirusa, podróżowało 11 osób z Pomorza - ośmioro pasażerów, dwóch kierowców i pilotka. Zostali objęci kwarantanną. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, wszyscy czują się dobrze i nie zaobserwowano u nich objawów choroby.

- Ze wszystkim osobami, które podróżowały z pacjentem "zero", właściwi PPIS nawiązali kontakt, wszyscy zostali poddani kwarantannie domowej, czyli samoizolacji z zaprzestaniem aktywności społecznej i zawodowej. Rozważane jest wykonanie badań w kierunku koronawirusa osobom, które podróżowały z pacjentem "zero", toczą się ustalenia w tej sprawie - mówi Anna Obuchowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

- Oceniane jest ryzyko i stąd zwłoka - uważa lekarz chorób zakaźnych z Gdańska, który prosi o anonimowość.

Pomorski sanepid zapewnia, że testów nie zabraknie.

- Nie ma problemu z testami, są w wystarczającej ilości, mamy zapewnienie o następnych dostawach - mówi Obuchowska.

Drugi autokar

Wiadomo, że autobusem z pacjentem z Zielonej Góry podróżowała także obywatelka Rosji, która przesiadła się w Gdańsku w inny autobus relacji Gdańsk-Kaliningrad. W czwartek ustalano listę podróżnych. Nie jest to łatwe zadanie, ponieważ bilety kupowali u kilku operatorów - zarówno w kasie w Gdańsku, jak i w Kaliningradzie, a także przez internet.

- Mamy kontakt z 46 osobami. To prawdopodobnie cała lista. Większość to Rosjanie. W tej grupie jest też jeden obywatel Polski i dwóch z innych krajów. Przekazujemy im informacje, że mieli kontakt z osobą, która zetknęła się z pacjentem zakażonym koronawirusem. Jesteśmy w kontakcie telefonicznym, przekazujemy też informacje tekstowe. Zalecamy im samoobserwacje. Nie ma tu mowy o kwarantannie, ponieważ nie mieli bezpośredniego kontaktu z chorym - mówi Alina Hamerska, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.

Pieniądze na walkę z wirusem

Tymczasem pomorskie szpitale składają do wojewody wnioski o dodatkowy sprzęt, który będzie wykorzystywany do obsługi ewentualnych pacjentów zakażonych koronawirusem.

- Złożyliśmy kilka wniosków. Zwróciliśmy się o urządzenia, ale także maski i kombinezony ochronne - mówi Małgorzata Pisarewicz ze spółki Szpitale Pomorskie, w skład której wchodzi m.in. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy.

Łączenie szpitale podległe Urzędowi Marszałkowskiego złożyły wnioski, które opiewają na kwotę 12 873 000 zł. Pieniądze mają zostać przeznaczone na aparaturę do diagnostyki laboratoryjnej, środki do higieny osobistej, dezynfekcji, intensywnej terapii, a także środki do transportu chorego i ECMO.

Wniosek złożyło także m.in. Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku. Szpital wnioskuje o pieniądze m.in. na zakup dwóch respiratorów transportowych, defibrylatora, kardiomonitorów i pompy infuzyjnej. W sumie chodzi o zamówienie na kwotę ok. 1 mln zł.

Decyzji jednak jeszcze nie ma.

- Wnioski cały czas spływają. Są na bieżąco analizowane - mówi Marcin Tymiński z biura prasowego wojewody pomorskiego.

Pod koniec ubiegłego tygodnia szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował, że rząd przeznaczy 100 mln zł na przygotowania związane z koronawirusem. Szpitale mogą ubiegać się o pieniądze za pośrednictwem wojewodów.

