Decyzja w sprawie mistrzostw świata w półmaratonie została podjęta w porozumieniu ze światową federacją lekkoatletyczną i World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020. To wielka impreza, w której mieli wystąpić zawodowcy, ale również ogromna rzesza amatorów z całego świata. W sumie do Gdyni miało przyjechać niemal 30 tys. biegaczy.

– Zdecydowaliśmy o przeniesieniu imprezy na 17 października – informuje prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. – Głęboko wierzymy, że podjęta, niełatwa decyzja sprawi, że World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 będą – zgodnie z założeniami – wielkim świętem biegania, zarówno dla najlepszych zawodników z całego świata, jak i ogromnej rzeszy biegaczy amatorów, ich najbliższych oraz kibiców. Chcemy, aby zawody odbyły się w spokojnej atmosferze, pełnej pozytywnej energii oraz bez obaw o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników.

Koronawirus w Polsce. Kiedy odbędą się Kolosy?

Nowy termin Kolosów, czyli Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, nie został jeszcze ustalony. Impreza miała się odbyć w weekend 13–15 marca.

– Kolosy rokrocznie gromadzą ponad 20 tys. gości z Polski i z zagranicy, są największym wydarzeniem podróżniczym w kraju i stanowią bardzo ważny element w kalendarzu globtroterów – mówi prezydent Szczurek. – Nowy, bezpieczny termin imprezy konsultujemy z prelegentami – podróżnikami, którzy większość roku spędzają na wyprawach poza granicami naszego kraju. Zostanie ogłoszony, gdy zapadnie satysfakcjonująca zarówno podróżników, jak i gości decyzja.

Dotąd w Gdyni nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania spowodowanego wirusem z Wuhanu. Władze miasta podkreślają, że powodem ich decyzji jest troska o zdrowie uczestników wydarzenia i osób postronnych oraz chęć minimalizowania ryzyka związanego z rozprzestrzenianiem się w Europie koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19.

Koronawirus w Polsce. W Gdańsku zmieniono termin największych targów bursztynu

Zarząd Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. podjął decyzję o zmianie terminu 27. Międzynarodowych Targów Bursztynu i Biżuterii Amberif 2020, które miały odbyć się w Gdańsku w dniach 18-21 marca. Impreza została przesunięta na 26-29 sierpnia.

Koronawirus w Polsce. Marszałek pomorski powołał zespół zadaniowy

W piątek marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk powołał specjalny zespół zadaniowy, którego rolą jest koordynacja działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (i jednostek podległych) związanych z zagrożeniem wystąpienia wirusa SARS-CoV-2 na terenie Pomorza.

REKLAMA

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele tych departamentów, które kompetencyjnie mogą mieć do czynienia z koronawirusem lub skutkami jego występowania. Są to m.in. departamenty: Zdrowia, Środowiska i Rolnictwa, Edukacji i Sportu, Infrastruktury i Kultury. Przewodniczącym zespołu został Dyrektor Generalny Urzędu. Zespół jest organem pomocniczym Marszałka Województwa Pomorskiego i – zgodnie z zarządzeniem – będzie działał do momentu odwołania stanu zagrożenia związanego z wystąpieniem koronawirusa na terenie Polski.