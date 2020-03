Prof. Radosław Owczuk, konsultant krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku: - Zabezpieczamy bieżące potrzeby. Jeśli jakiś szpital nie ma wolnego stanowiska intensywnej terapii, to wówczas poszukuje się miejsca w innych podmiotach i pacjent zostaje tam przekazany. Nie dziwi mnie jednak to, że wobec sytuacji, która jest mocno dynamiczna, szpitale chcą się zabezpieczyć na przyszłość. Gdyby jednak było tak, że nagle znacznie powiększy nam się liczba pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej, to nie da się ukryć, wskazane jest takie przygotowanie.

Gdyby dziś bez tego dodatkowego sprzętu nagle przybyło pacjentów wymagających wentylacji, szpitale nie byłyby w stanie odpowiednio ich zabezpieczyć?

- Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Proszę zauważyć, że we Włoszech, gdzie w Europie choruje najwięcej osób, jedynie stosunkowo niewielka grupa chorych wymagała intensywnej terapii. A jednak jesteśmy w innej sytuacji niż Włosi, bo u nas już od dłuższego czasu trwają przygotowania do ewentualnej epidemii. I konkretne działania są podejmowane. Np. decyzją wojewody pomorskiego stanowiska intensywnej terapii są przygotowywane w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni i Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Oczywiście nie możemy przewidzieć, ile będzie zakażeń w Polsce i ile stanowisk intensywnej terapii będziemy potrzebować.

Kilka lat temu zlikwidowano OIOM w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku. Dziś możemy powiedzieć, że to była zła decyzja?

- Powiedzmy sobie szczerze, przez ten czas szczęśliwie nie działo się nic takiego, co wymagałoby szerokiego zabezpieczenia intensywną terapią pacjentów z chorobami zakaźnymi. A nawet, gdy pojawiali się pojedynczy chorzy, którzy powinni być leczeni przy użyciu respiratora, to byli transportowani na intensywne terapie w innych podmiotach. Teraz mamy sytuację inną, więc miejsca są odtwarzane. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne pozostaje w gotowości do oddelegowania części personelu do Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy. Dosprzętowujemy ich także w urządzenia do terapii pacjentów, którzy wymagaliby respiratoroterapii. Czy jednak stworzony na nowo oddział zostanie utrzymany po przeminięciu zagrożenia, trudno dziś wyrokować. Decyzję podejmie wojewoda i organ założycielski [czyli samorząd województwa- red.].

Czyli nie zgadza się pan ze stwierdzeniem Ogólnopolskiego Związku Świadczeniodawców Wentylacji Mechanicznej, które alarmuje, że problemem nie będzie brak łóżek na oddziałach zakaźnych, ale właśnie brak respiratorów.

- Ci świadczeniodawcy prowadzą wentylację domową i uważam, że to nie upoważnia ich do wypowiadania tak kategorycznych wniosków dotyczących leczenia ostrej niewydolności oddechowej. To zupełnie inne schorzenia i różne obszary.

A jak wygląda kwestia finansowa? Czy gdyby nagle wzrosła liczba chorych wymagających intensywnej terapii, nie okazałoby się, że brakuje na takie świadczenia pieniędzy?

- Rozliczamy się zupełnie inaczej niż inne oddziały. Kwota rozliczenia jest uzależniona od liczby i zaawansowania wykonanych czynności. Z deklaracji, które są mi znane, wynika, że wszystkie dodatkowo wykonane świadczenia z zakresu intensywnej terapii zostaną opłacone.

Pojawiają się też głosy, że w związku z epidemią koronawirusa, Chiny wykupiły respiratory od producentów. I szpitale nawet gdyby chciały kupić nowy sprzęt, będą miały kłopoty z zamówieniami.

- Nie dotarły do mnie takie informacje ani od konsultantów w poszczególnych województwach, ani od szpitali. Sam w ubiegłym tygodniu zamówiłem 4 aparaty do terapii wysokoprzepływowej tlenem i z tego, co wiem, to zlecenie jest realizowane normalnie. Niemniej minister zdrowia ogłosił zagrożenie niedostatkiem pewnych środków medycznych - chodzi jednak o maseczki, środki dezynfekcyjne czy niektóre leki.