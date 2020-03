To, czy imprezy rzeczywiście zostaną odwołane lub przełożone, zależy jednak od ich organizatorów. Wielu z nich przyznaje, że rozważa taką możliwość, choć decyzji jeszcze nie podjęli. - Czekamy na rozwój wydarzeń. Na razie nie ma mowy choćby o jednym zakażeniu na Pomorzu, więc sytuacj

a wydaje się pod kontrolą - mówią zgodnie w rozmowie z "Wyborczą".

Jacek Karnowski, prezydent Sopotu poinformował w poniedziałek, że nie będzie możliwe wydawanie zgód na masowe wydarzenia.

"W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne i w związku z zapowiedzią Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego niewydawania pozytywnych decyzji dotyczących imprez masowych powyżej 1000 osób, Prezydent Miasta Sopotu informuje, że nie będzie możliwe wydawanie zgód na tego rodzaju wydarzenia. Jednocześnie prezydent apeluje do organizatorów imprez, na które już wydano zgodę o rozważenie ich przełożenia bądź, jak w przypadku meczów ligowych, o rozważenie rozegrania ich bez udziału publiczności. Prezydent apeluje jednocześnie o wstrzymanie organizacji imprez masowych, także tych, w których bierze udział mniej niż 1000 osób, a jednostki miejskie zobowiązuje do powstrzymania organizacji takich imprez - czytamy w komunikacie.

Prezydent zaznacza także, że w razie pogorszenia się sytuacji epidemiologicznej i braku zrozumienia ze strony organizatorów rozważy w porozumieniu z Wojewodą Pomorskim i SANEPID-em podjęcie decyzji co do ewentualnego odwołania tych imprez, na które wydana została już zgoda.

Koronawirus. Co już odwołano na Pomorzu?

Do tej pory na Pomorzu odwołano Targi Amberif - Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii, które miały się odbyć 18-21 marca w Gdańsku (zostały przeniesione na 26-29 sierpnia). Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek w porozumieniu ze światową federacją lekkoatletyczną World Athletics przełożył zaplanowane na 29 marca World Athletics Half Marathon Championships Gdynia 2020 (mistrzostwa świata w półmaratonie). Impreza ma się odbyć w październiku. Przeniesione też będą Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów - Kolosy, które miały się odbyć w dniach 13-15 marca.

- Z uwagą patrzymy na to, co się dzieje. Informacje o przekładaniu terminów takich imprez jak Amberif czy mistrzostwa świata w półmaratonie mają wpływ na rezerwacje w trójmiejskich hotelach. Sytuacja jest dynamiczna, najbliższe tygodnie pokażą, jak kształtować się będzie ruch turystyczny w naszym regionie. Z pewnością koronawirus będzie miał wpływ na ten rok w turystyce, zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym. Dla całej branży jest to nowa sytuacja, w której musimy się odnaleźć, ale jednocześnie wypracowywać takie mechanizmy działania, które zabezpieczają zarówno klientów, jak i firmy turystyczne świadczące usługi na ich rzecz - mówi Łukasz Magrian, dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Na Pomorzu bez zakażeń

W poniedziałek w związku z koronawirusem w województwie pomorskim w szpitalach przebywały dwie osoby, kolejnych 25 jest w kwarantannie domowej. Pod nadzorem epidemiologicznym było 708 osób. W Laboratorium WSSE w Gdańsku w poniedziałek zbadano dwie próbki. Oba wyniki były negatywne.

- Nowych zaleceń i wytycznych nie wydawano - informuje Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.