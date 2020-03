Radosław Prasowski, właściciel Biura Podróży „Turysta” ze Słupska, 20 lat doświadczenia w branży: - Wiosna jest bezpowrotnie stracona. Mamy potopione ogromne pieniądze. To kwoty rzędu ok. 40 tys. euro. Włochom płaci się 1,5-2,5 tys. euro na 4-5 miesięcy przed wyjazdem, ale już na miesiąc z wyprzedzeniem trzeba zapłacić wszystko. I Włosi tych pieniędzy, które zdążyliśmy im wpłacić, już nie oddają. Proponują formę voucherów - czyli przekładają terminy wycieczek.

Jaki będzie tego efekt?

- Nawet nie chcę myśleć, co będzie za 2 czy 3 tygodnie. Moje biuro nie zbankrutuje tylko dlatego, że nie inwestowaliśmy w ryzykowne przedsięwzięcia. Ale na pewno większości biur skończą się pieniądze, które byliby w stanie oddać klientom, bo popłacili już zaliczki za autokary czy hotele. Będziemy mieli do czynienia z bankructwami na szeroką skalę. I nie mówię tu tylko o biurach podróży, ale też przewoźnikach. Leasing nowego autokaru kosztuje 25 tys. zł miesięcznie. I nawet jeśli firma ma wypracowany zysk, ale stoi przez 2-3 miesiące, to wiadomo, że nie przetrwa. Departament turystyki nie wie, jak ma z nami postępować, podobnie ministerstwo. Formalnie nadal można organizować wycieczki do Włoch czy Hiszpanii.

Dużo macie telefonów od klientów?

Psychoza strachu jest nakręcona w najlepsze. Klienci dzwonią nawet w niedzielę. Głównie po to, żeby zapytać, czy powinni rezygnować z wykupionej już wycieczki lub czy mają wstrzymać się z zakupami wakacyjnych terminów.

Co pan odpowiada?

- Przenoszę wyjazdy wiosenne na inny termin. A tym, którym one nie pasują, oferuję zwrot kosztów. Bo tak naprawdę wycieczka w atmosferze strachu to żadna frajda. Właśnie jadę na spotkanie z klientami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy wykupili wycieczkę relacji Amsterdam-Paryż-Bruksela i szczerze mówiąc, nie wiem, co mam im powiedzieć. Uspokajać i mówić, że Luwr jest otwarty, czy jednak odradzać im podróże? Nie mamy żadnych wytycznych. I co będzie w takim przypadku, gdy jednak ktoś w trakcie wycieczki się rozchoruje? W związku z taką sytuacją mogą się posypać pozwy od klientów, którzy będą się domagać zadośćuczynienia za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Wiadomo autokar to skupisko wielu osób na małej przestrzeni i jeden człowiek może zarazić kolejnych podróżnych.

Część biuro jednak wycieczek nie odwołuje.

Potrafię to zrozumieć - popłacili w hotelach czy u przewoźników rachunki na kilkadziesiąt tysięcy złotych i teraz nikt im tych pieniędzy nie chce oddać. Chcą ratować swoje firmy.

Ma pan kontakt z włoskimi hotelarzami i pilotami. Podniosą się z tego kryzysu?

- Nie jest tajemnicą, że wiele hoteli jest kupionych na kredyt. Właściciele nie zarabiają, więc nie mieliby z czego spłacać rat. Podjęto więc odgórną decyzję, że raty zostają przedsiębiorcom odroczone na rok. A w Polsce nikt się tym problemem nie zajmuje. Włosi liczą, że kryzys się skończy wraz z przyjściem lata. Ale ja nie jestem takim optymistą.