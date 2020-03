- W odpowiedzi na decyzję rządu Włoch o zablokowaniu możliwości podróżowania do „pomarańczowej strefy” w północnej części kraju, Ryanair ogłosił kolejne cięcia w rozkładach lotów do/z Włoch. Decyzje o zakazie lotów z/do Włoch ze skutkiem natychmiastowym wydały również władze innych krajów (Słowacja, Czechy, Węgry, Malta i Rumunia) - poinformował Ryanair w poniedziałkowym komunikacie.

Od wtorku 10 marca od północy do środy 8 kwietnia irlandzkie linie zawieszają wszystkie loty krajowe z/do Mediolanu Bergamo, Mediolanu Malpensa, Wenecji, Parmy, Rimini oraz Treviso.

Jeśli chodzi o połączenia międzynarodowe z i do tych portów, to od czwartku 12 marca do 8 kwietnia zredukowana zostanie ich liczba. Loty będą odbywały się jedynie w piątki, soboty, niedziele oraz poniedziałki.

Wszelkie trasy, na których dotychczas Ryanair wykonywał kilka operacji dziennie, będą ograniczone do jednego lotu dziennie podczas każdego z czterech dni operacji (piątek – poniedziałek).

Koronawirus. Ryanair ogranicza połączenia do Włoch

"O ile ruch przyjazdowy do północnych Włoch w ostatnim tygodniu charakteryzował się dużą liczbą osób, które nie zgłaszały się na lotnisko (no show), o tyle we Włoszech, a w szczególności w Lombardii, nadal przebywają tysiące obywateli innych krajów, którzy chcą powrócić do swoich domów. Aby im to umożliwić, Ryanair będzie wykonywał operacje lotnicze w zredukowanej skali. Nadal będziemy w pełni przestrzegać wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz zakazów lotów wprowadzanych przez poszczególne kraje. Sytuacja jest dynamiczna i zmienia się codziennie. Pasażerowie dotknięci zakazem podróży lub odwołaniem lotu otrzymają e-mail informujący o wszystkich opcjach – zwrot kosztów, zmiana terminu/trasy lotu lub zwrot w ramach Travel Credit. Wszyscy pasażerowie, których loty nie odbędą się, dziś (9 marca) otrzymali taką informację. W przypadku braku informacji o anulacji, lot odbędzie się zgodnie z planem" - czytamy w komunikacie linii.