Od poniedziałku stan podwyższonej gotowości wprowadzono w:

Szpitalu Puckim, ul. 1 Maja 13a, Puck,

SPSZOZ w Lęborku, ul. Węgrzynowicza 13,

Szpitalu Miejskim w Miastku, ul. Wybickiego 30,

REKLAMA

Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, ul. Piechowskiego 36,

Szpitalach Tczewskich, ul. 30 Stycznia 57/58,

Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach, ul. Leśna 10.

Co to oznacza? - Stan podwyższonej gotowości w tych szpitalach oznacza: poszerzenie wolnej bazy łóżkowej, zabezpieczenie personelu medycznego w stałej gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych, przygotowanie do przyjęcia i pozostawanie w stałej gotowości do przyjmowania z możliwością izolacji pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 - informuje biuro prasowe wojewody pomorskiego.