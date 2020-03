W niedzielę przewoźnik ogłosił zawieszenie połączeń do Mediolanu, Treviso i Bergamo. We wtorek rano poinformowano, że odwołane będą wszystkie loty do Włoch.

– Loty do wszystkich miejsc na mapie Wizz Air we Włoszech (Alghero, Bari, Bolonia, Katania, Mediolan Bergamo, Mediolan Malpensa, Neapol, Piza, Rzym Ciampino, Rzym Fiumicino, Turyn, Wenecja Treviso, Werona) będą zawieszone od 10 marca do 3 kwietnia – poinformowała Anna Robaczyńska z biura prasowego Wizz Air.

