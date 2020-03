Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk w poniedziałek przesłał do dyrektorów szkół pismo, w którym rekomenduje przeniesienie rekolekcji z kościołów do placówek oświatowych.

"Proszę rozważcie w placówkach wyjścia na rekolekcje do kościołów. Może można odbyć je w warunkach placówek oświatowych, których nie odwiedzają osoby wysokiego ryzyka" - zaapelował wiceprezydent w mediach społecznościowych.

Koronawirus. Problem z wodą święconą

- Kościoły nie są dezynfekowane, nie ma sensu narażać dzieci - mówi wiceprezydent Piotr Kowalczuk. - Chodzi o ograniczenie skupisk ludzi i o to, by dzieci nie kontaktowały się z osobami starszymi, które są szczególnie narażone na zachorowanie. Pozostaje też kwestia usunięcia wody święconej. Rekomendowaliśmy to lekarzowi wojewódzkiemu, który ma przekazać zalecenia gdańskiej kurii.