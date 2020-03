W wtorek po południu irlandzkie linie Ryanair poinformowały o wstrzymaniu lotów międzynarodowych z i do Włoch, ale dopiero od piątku 13 marca. W związku z tym przewidziany na wtorek wylot z Gdańska do Bergamo o godz. 10.20 odbył się zgodnie z planem, choć nie cieszył się popularnością.

Pani Elżbieta, mieszkanka Trydentu

- Od 25 lat mieszkam na północy Włoch, w Trydencie. W Polsce przez tydzień załatwiałam sprawy urzędowe. Nie boję się tego, co się dzieje w domu, myślę, że ludzie i władze we Włoszech trochę przesadzają. W moim mieście odnotowano tylko sześć czy siedem przypadków zarażenia i to od człowieka, który przyjechał z Mediolanu. W naszym sąsiednim Bolzano, przy samej granicy z Austrią, nie ma jeszcze żadnego przypadku zarażenia. Hotele czy wyciągi miały być czynne do 12 kwietnia, a córka dzwoniła, że już je zamykają. Jakby ludzie nosili maski, myli częściej ręce, myślę, że nie byłoby tak źle - powiedziała "Wyborczej" pani Elżbieta, pasażerka wtorkowego lotu z Gdańska do Bergamo.