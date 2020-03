- Klienci rezygnują z przyjazdów najczęściej wtedy, gdy odwoływane są wydarzenia, w których planowali brać udział, jak np. gdyński maraton - mówi "Wyborczej" pracownik gdańskiej firmy oferującej apartamenty na wynajem. - Jednego dnia odnotowaliśmy aż 10 anulacji. Jeżeli taka tendencja się utrzyma, będziemy z obawą patrzeć w przyszłość.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki ogłosił odwołanie wszystkich imprez masowych na terenie kraju. Decyzja zapadła po posiedzeniu zespołu zarządzania kryzysowego. Kilka dni temu w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i przyjezdnych prezydent Gdyni Wojciech Szczurek przełożył na październik zaplanowane na 29 marca Mistrzostwa Świata w Półmaratonie. W sumie do Gdyni miało przyjechać niemal 30 tys. biegaczy. W późniejszym terminie odbędą się też Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów "Kolosy". Na sierpień przeniesione zostały Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii Amberif, które miały potrwać od 18 do 21 marca w Gdańsku.