We wtorek rano premier Mateusz Morawiecki poinformował o odwołaniu wszystkich imprez masowych w Polsce. W Gdańsku do odwołania wszystkie imprezy sportowe odbywać się będą bez udziału publiczności lub zostaną przełożone. Przeniesione na sierpień zostały także Międzynarodowe Targi Bursztynu i Biżuterii Amberif oraz gdyńskie Kolosy, czyli ogólnopolskie spotkania podróżników, żeglarzy i alpinistów.

Władze apelują też, by skrócić czas przebywania w centrach handlowych. Galerie w Trójmieście i w Gdyni nie planują jednak ograniczenia działalności w związku z zagrożeniem koronawirusem.

- Codziennie przez naszą galerię przewija się około kilkunastu tysięcy osób, ale nie organizujemy imprez o charakterze masowym, nie mamy też zaplanowanych wydarzeń z dużą liczbą publiczności - mówi Marcin Łukasiewicz, dyrektor Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. - Dopóki nie ma wytycznych, by ograniczyć komunikację między ludźmi, nie podejmujemy żadnych radykalnych kroków. Edukujemy naszych klientów, powiesiliśmy między innymi plakaty na temat zalecanych środków ostrożności.

W ostatnim czasie w Galerii Bałtyckiej w toaletach pojawiły się specjalne środki dezynfekujące. Klienci korzystali z nich tak intensywnie, że zapas już się skończył.

REKLAMA

- Zamówiliśmy nowe, ale czy je dostaniemy na 100 procent, nie mogę zagwarantować - mówi Marcin Łukasiewicz. - Zalecamy korzystanie z wody i mydła, które również jest skuteczne.

Koronawirus. Centrum Riviera - dodatkowa osoba do dezynfekcji

W Centrum Riviera w ramach profilaktyki prowadzona jest regularna dezynfekcja elementów wyposażenia w pasażach, toaletach i części gastronomicznej. Dezynfekowane są stoły, klamki, poręcze schodów, przyciski w windach, meble na pasażu, place zabaw, ekrany w tzw. infokioskach oraz bankomaty.

- Dodatkowa wyznaczona osoba z firmy świadczącej usługi sprzątania Riviery, w godzinach otwarcia centrum zajmuje się wyłącznie dezynfekcją środkami specjalistycznymi - informuje Anna Krakowska, dyrektorka Centrum Riviera.

REKLAMA

Kierownictwo Riviery przypomniało też najemcom o zwracaniu szczególnej uwagi na utrzymanie czystości, higienę i prowadzenie rutynowej dezynfekcji wyposażenia salonów, jak np. drzwi w przymierzalniach. Zaleciło też, by w lokalach gastronomicznych sztućce i słomki nie stały na ladach w pojemnikach zbiorczych, lecz były wydawane indywidualnie każdemu klientowi.

- Zamówiliśmy również dodatkowe środki dezynfekujące, które będą montowane w toaletach, oraz tabliczki edukacyjne dotyczące wirusa SARS-Cov-2, które wkrótce będą umieszczone przy wejściach do Centrum Riviera - mówi Anna Krakowska.

W najbliższym czasie w Centrum Riviera nie były zaplanowane imprezy masowe. Odwołane zostało przedstawienie teatralne dla dzieci, które miało się odbyć pod koniec marca.

Koronawirus. W Forum Gdańsk odkażanie

- Forum Gdańsk dostarcza środki dezynfekujące do rąk, które umieszczane są w miejscach ogólnodostępnych, takich jak toalety, korytarze do toalety i gastronomia - mówi Magdalena Gibney, dyrektor Forum Gdańsk. - Forum Gdańsk dostarcza informacje na temat podstawowych wytycznych w zakresie higieny, zgodnie z zaleceniami WHO oraz lokalnych władz ds. zdrowia. Szczególną uwagę zwracamy również na odkażanie publicznych punktów kontaktowych, takich jak przyciski wind, bariery i inne.

Dodatkowe środki ostrożności obejmują odprawy podwykonawców: firmy sprzątające, obsługa techniczna i ochrona.

- Dotychczas przełożyliśmy jedno wydarzenie. Będziemy informować na bieżąco o wszelkich zmianach - informuje Magdalena Gibney.