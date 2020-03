1 ZDJĘCIE Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Tu badają testy na koronawirusa (Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta)

Na Pomorzu nie zdiagnozowano do tej pory zakażenia koronawirusem. Wciąż czekamy na wyniki pobranych we wtorek próbek, w tym pacjentki UCK. We wtorek Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wydał zarządzenie odwołujące wykłady i zajęcia kliniczne przy łóżku pacjenta.