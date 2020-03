Jacek Karnowski, prezydent Sopotu, o swojej decyzji poinformował na Facebooku: "Po wczorajszym apelu do organizatorów imprez, dzisiejszych ustaleniach ze sztabem Wojewody Pomorskiego i decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o odwołaniu imprez masowych apeluję do organizatorów wydarzeń o zastosowanie się do powyższego" - czytamy.

Dalej pisze: "Jednocześnie zwróciłem się do Wojewody Pomorskiego o uszczegółowienie podstawy prawnej pozwalającej Prezydentowi na wydanie decyzji negatywnej oraz zmianę już wydanych decyzji pozytywnych dotyczących organizacji imprez masowych".