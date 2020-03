Wczoraj po wyłączeniu sprzedaży biletów przez prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej w Gdańsku, dziś na taki krok zdecydowały się także władze Gdyni. Zmiany weszły w życie ze skutkiem natychmiastowym

W Warszawie zakończyło się spotkanie prezydentów największych miast w sprawie działań dotyczących koronawirusa.

- Dla nas istotne jest, żeby wprowadzać w życie specustawę. Potrzebujemy aktów prawnych, bo dzisiaj nie mamy podstaw prawnych, żeby móc cofnąć wydane już zgody na imprezy masowe – powiedziała po spotkaniu prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

W czwartek w Gdańsku odbędzie się również posiedzenie miejskiego sztabu zarządzania kryzysowego.

- O zamknięciu szkół poinformował już pan premier, ale jutro i w piątek będziemy organizowali opiekę. Zamknięcie miejsc publicznych, szczególnie tych chętnie odwiedzanych w tej sytuacji jest niestety koniecznością. O szczegółach decyzji będziemy informowali w najbliższych godzinach. Dziękuję za współpracę i zrozumienie dla tych niełatwych decyzji – dodała Dulkiewicz.

Dzisiaj po godz. 18 Aleksandra Dulkiewicz i Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak wezmą udział w czacie poświęconym koronowirusowi, zorganizowanym przez portal gdansk.pl.

GODZ. 11.34

Od 9 marca polskie władze wprowadziły kontrole sanitarne na granicach, a od 10 marca także w portach. W porcie w Gdyni pierwsza kontrola odbyła się we wtorek rano na promie, który przypłynął z Karlskrony. Temperaturę pasażerom mierzą funkcjonariusze straży pożarnej.

- Pasażerowie statków, zgodnie z zaleceniami Urzędu Morskiego zobowiązani są do wypełnienia, przed wpłynięciem do Polski, specjalnego kwestionariusza tzw. Karty Informacyjnej Pasażera - informuje Agnieszka Zembrzycka, rzecznik prasowy Stena Line Polska. - Po przybyciu do portu, służby graniczne przeprowadzają pomiar temperatury ciała pasażerów. Działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pasażerów, a przede wszystkim szybkiej identyfikacji osób mających styczność z COVID-19 i możliwości kontaktu z nimi przez służby epidemiologiczne.

GODZ. 11.15

W środę, po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o zamknięciu placówek oświatowych - publicznych i niepublicznych - oraz szkół wyższych. Szkoły i przedszkola będą zawieszone do 25 marca. W czwartek i w piątek placówki będą zapewniały opiekę. Od poniedziałku nie będą już przyjmowały dzieci i młodzieży.

Zajęcia na uczelniach wyższych nie będą się odbywały od 12 do 25 marca.

Nauczyciele będą w tzw. gotowości do pracy i otrzymają za ten okres wynagrodzenie.

GODZ. 9.45

Dominikanie z parafii św. Mikołaja w gdańskim Śródmieściu, oferują pomoc w związku z epidemią koronawirusa.

"Osoby starsze, osłabione chorobą, będące po zabiegach medycznych, które obawiają się o zdrowie i nie chcą opuszczać swoich domów informujemy, że mogą skorzystać z pomocy klasztoru i wolontariuszy z nami związanych" - czytamy na fanpage Dominikanie Gdańsk.

Jednocześnie zakonnicy apelują, żeby informację przekazywać kolejnym parafianom i parafiankom, którzy mogą potrzebować pomocy - zrobienia zakupów, załatwienia najpilniejszych spraw, a także przyniesienia komunii św.

GODZ. 9.20

Marszałek pomorski Mieczysław Struk w środę, 11 marca, zalecił instytucjom kultury, dla których samorząd Województwa Pomorskiego pełni funkcję organizatora, zawieszenie działalności.

- W związku z zagrożeniem koronawirusem uznałem za zasadne i zalecam niezwłoczne zawieszenie do odwołania działalności w instytucjach kultury podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego. W przypadku czterech instytucji, gdzie jesteśmy współorganizatorem, zwróciłem się z prośbą do władz Gdańska, Sopotu i Powiatu Wejherowskiego o wydanie podobnej – wspólnej decyzji – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Lista instytucji kultury, które zawieszają działalność: Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku, Opera Bałtycka w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku.

GODZ. 9.15

Uniwersytet Gdański do odwołania wstrzymał wszystkie zajęcia dydaktyczne, naukowe, sportowe i artystyczne. Zamknięte są czytelnie Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. Prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz zdecydowała o odwołaniu wszystkich wydarzeń organizowanych przez miasto Gdańsk i instytucje zależne.

Koronawirus. Galeria Bałtycka – znika płyn dezynfekujący

Służby sanitarne apelują, by ze względu na zagrożenie koronawirusem skrócić czas przebywania w centrach handlowych. Galerie w Trójmieście i w Gdyni nie planują jednak ograniczenia działalności.

– Codziennie przez naszą galerię przewija się ok. kilkunastu tysięcy osób, ale nie organizujemy imprez o charakterze masowym, nie mamy też zaplanowanych wydarzeń z dużą liczbą publiczności – mówi Marcin Łukasiewicz, dyrektor Galerii Bałtyckiej w Gdańsku. – Dopóki nie ma wytycznych, by ograniczyć komunikację między ludźmi, dopóty nie podejmujemy żadnych radykalnych kroków. Edukujemy naszych klientów, powiesiliśmy m.in. plakaty na temat zalecanych środków ostrożności.

W ostatnim czasie w Galerii Bałtyckiej w toaletach pojawiły się środki dezynfekujące do mycia rąk. Klienci korzystali z nich tak intensywnie, że zapas już się skończył.

– Zamówiliśmy nową dostawę, ale czy do nas dotrze na 100 proc., nie mogę zagwarantować – mówi Marcin Łukasiewicz. – Zalecamy korzystanie z wody i mydła, które również jest skuteczne.

Galeria Bałtycka w Gdańsku BARTOSZ BAŃKA

Koronawirus. Centrum Riviera – dodatkowa osoba do dezynfekcji

W Centrum Riviera w ramach profilaktyki prowadzona jest regularna dezynfekcja elementów wyposażenia w pasażach, toaletach i części gastronomicznej. Dezynfekowane są stoły, klamki, poręcze schodów, przyciski w windach, meble na pasażu, place zabaw, ekrany w tzw. infokioskach oraz bankomaty.

– Dodatkowa wyznaczona osoba z firmy świadczącej usługi sprzątania Riviery w godzinach otwarcia centrum zajmuje się wyłącznie dezynfekcją środkami specjalistycznymi – informuje Anna Krakowska, dyrektorka Centrum Riviera.

Kierownictwo Riviery przypomniało też najemcom o zwracaniu szczególnej uwagi na utrzymanie czystości, higienę i prowadzenie rutynowej dezynfekcji wyposażenia salonów, np. drzwi w przymierzalniach. Zaleciło też, by w lokalach gastronomicznych sztućce i słomki nie stały na ladach w pojemnikach zbiorczych, lecz były wydawane indywidualnie każdemu klientowi.

– Zamówiliśmy również dodatkowe środki dezynfekujące, które będą montowane w toaletach, oraz tabliczki edukacyjne dotyczące wirusa SARS-CoV-2, które wkrótce będą umieszczone przy wejściach do Centrum Riviera – mówi Anna Krakowska.

W najbliższym czasie w Centrum Riviera nie były zaplanowane imprezy masowe. Odwołane zostało przedstawienie teatralne dla dzieci, które miało się odbyć pod koniec marca.