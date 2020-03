W środę rano na swoim facebookowym profilu dominikanie z parafii św. Mikołaja w gdańskim Śródmieściu umieścili post, w którym oferują pomoc w związku z epidemią koronawirusa.

"Osoby starsze, osłabione chorobą, będące po zabiegach medycznych, które obawiają się o zdrowie i nie chcą opuszczać swoich domów, informujemy, że mogą skorzystać z pomocy klasztoru i wolontariuszy z nami związanych" - czytamy na fanpage'u Dominikanie Gdańsk.

Jednocześnie zakonnicy apelują, żeby informację przekazywać kolejnym parafianom i parafiankom, którzy mogą potrzebować pomocy - zrobienia zakupów, załatwienia najpilniejszych spraw, a także przyniesienia komunii świętej.

Dominikanie proszę o "zwrócenie szczególnej uwagi na zalecenia higieniczne służb medycznych". Osoby, które chciałyby skontaktować się z klasztorem, mogą dzwonić pod numer 00 694 480 609 (aparat nie odczytuje wiadomości SMS-owych).

Msze odbywają się nadal

Wśród wolontariuszy i wolontariuszek związanych z parafią św. Mikołaja są członkowie i członkinie Dominikańskiego Duszpasterstwa Górka, którzy od lat organizują Wigilie dla bezdomnych i ubogich, a także śniadanie wielkanocne dla potrzebujących. W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiejnocy dominikanie pozostają w kontakcie z Pomorską Stacją Epidemiologiczną w sprawie organizacji tegorocznego śniadania. W tym momencie nie przerywają przygotowań, szukają wolontariuszy i sponsorów.

Ale oprócz tego, Górka co tydzień, od jesieni do wiosny, rozdaje zupę dla bezdomnych i potrzebujących. W środę o godz. 16 wolontariusze spotykają się w duszpasterstwie, żeby przygotować zupę, a od godz. 18 rozdają ją na skwerze przy pomniku „Tym co za polskość Gdańska” przy ul. Podwale Staromiejskie. Na tę chwilę rozdawanie zupy nie jest wstrzymane.

Przypomnijmy, bazylika św. Mikołaja, której gospodarzami są gdańscy dominikanie, jesienią ubiegłego 2018 roku została zamknięta ze względu na pęknięcia, które pojawiły się na filarach, sklepieniach i posadzce. Przyczyną były zapadające się fundamenty.

Mimo że bazylika jest zamknięta, msze w dni powszednie odbywają się w przyległej do niej Czarnej Sali - wejście od ul. Lawendowej lub przez dziedziniec klasztorny od ul. Pańskiej. Na ten moment msze odbywają się nadal.

