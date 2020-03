W środę w kancelarii prezesa rady ministrów w Warszawie zebrał się sztab kryzysowy.

- Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie od poniedziałku - mówił tuż po zakończeniu posiedzenia premier Mateusz Morawiecki. - Od jutra placówki będą niedostępne dla procesu dydaktycznego. W czwartek i piątek placówki będą otwarte, w klasach będą nauczyciele, którzy będą pilnować uczniów, by umożliwić rodzicom zorganizowanie opieki nad dziećmi. Dla naszych dzieci najlepsze jest pozostanie w domu.

Lekcji w przedszkolach i szkołach nie będzie, ale będą się odbywały zajęcia opiekuńcze. Już od czwartku 12 marca do 25 marca zamknięte będą żłobki oraz szkoły wyższe.

- Uznaliśmy, że to jest ten moment. Głównym celem tej decyzji jest ograniczenie ewentualnego przenoszenia się wirusa - podkreślał minister edukacji Dariusz Piontkowski. - Młodzież przestaje chodzić do szkół. Jutro i w piątek rodzice najmłodszych dzieci, którzy nie będą w stanie zorganizować nad nimi opieki z dnia na dzień, mogą je wysłać do szkoły czy przedszkola. Decyzja o zawieszeniu zajęć nie wpływa na terminarz roku szkolnego i egzaminów.

W samym tylko Gdańsku zamkniętych zostanie ponad 200 placówek publicznych oraz ponad 380 niepublicznych. Władze miasta rekomendują, by rodzice nie czekali do poniedziałku.

Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. usług społecznych i edukacji: - Prosimy rodziców, by natychmiast, od jutra, zaopiekowali się dziećmi. Taką rekomendację będziemy też kierować do placówek oświatowych. Wirus nie będzie czekał do poniedziałku. Prosimy, by rodzice i uczniowie pamiętali, że to nie są ferie zimowe. Dzieci powinny przebywać w odosobnieniu, nie ma mowy o przebywaniu w zbiorowiskach ludzkich, np. w galeriach handlowych. W Gdańsku jest ok. 70 tys. rodziców. Należy założyć, że od czwartku przynajmniej jeden z rodziców nie pójdzie do pracy, by zapewnić dziecku opiekę.

Nauczyciele i nauczycielki mają pozostawać w gotowości do pracy, ale nie muszą przychodzić do placówek. Zgodnie z kodeksem pracy za te dwa tygodnie należy im się wynagrodzenie.

Premier Mateusz Morawiecki podjął również decyzję o zamknięciu instytucji kultury - kin, teatrów i muzeów. Teatr Wybrzeże w Gdańsku już wysłał informację do widzów, że mogą ubiegać się o zwrot pieniędzy za bilety w kasach. Za bilety kupione on line otrzymają zwrot automatycznie.

Do tej pory w Polsce potwierdzono 25 przypadków zakażenia wirusem z Wuhan, z czego trzy - w Warszawie, Lublinie i Łańcucie - zostały potwierdzone w środę.

