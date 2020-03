Rodzice, z którymi rozmawialiśmy, spodziewali się takiej decyzji rządzących. Podkreślają, że ulice Trójmiasta już od kilku dni i tak wyglądają tak, jak w czasie ferii - wiele osób już wcześniej zdecydowało, by nie posyłać swoich pociech do żłóbków, przedszkoli i szkół.

Opiekę załatwią wewnątrz rodziny

- Decyzja rządu jest dobra i odpowiedzialna. Mam dwoje dzieci w wieku przedszkolnym. Co prawda mieszkamy w małej miejscowości na Kaszubach, gdzie nie ma dużych skupisk ludzi, ale zarówno ja i mąż dojeżdżamy do pracy do Trójmiasta. Dziadkowie zadeklarowali się, że pomogą w opiece nad dziećmi. Czekam jeszcze na wytyczne od pracodawcy - mówi pani Monika, pracująca w jednej z agencji reklamowych w Gdańsku.