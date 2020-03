Pomorska posłanka Lewicy Beata Maciejewska ogłosiła w środę, że jej biuro poselskie w Gdańsku-Wrzeszczu zmienia się teraz w centrum wsparcia dla osób starszych, którzy potrzebują pomocy w związku z epidemią koronawirusa.

- Nie o to chodzi, żeby ludzie do nas przychodzili, ale żeby do nas dzwonili i pisali maile, jeśli czegoś potrzebują - mówi posłanka Beata Maciejewska. - Jeśli ktoś mieszka w Gdańsku-Wrzeszczu i potrzebuje informacji albo, żeby mu przynieść zakupy czy wyprowadzić psa, to pracownicy mojego biura i wolontariusze są do dyspozycji. Dwie osoby już dzisiaj zadzwoniły z prośbą o zrobienie zakupów, wiem, że ludzie w blokach organizują sobie taką pomoc sąsiedzką. Apeluję o to, żeby ta pomoc i wsparcie rozprzestrzeniały się szybciej niż wirus. To sprawdzian dla nas jako społeczeństwa.