- Zgodnie z zaleceniem sanepidu i życzeniami wielu naszych pasażerów od 11 marca drzwi w pociągach PKP SKM będą otwierane i zamykane przez kierowników pociągów. Rozszerzamy akcję informacyjną dotyczącą profilaktyki antywirusowej – informuje Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy spółki PKP SKM Trójmiasto. - W gablotach na stacjach zostały umieszczone plakaty przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia, Państwową Inspekcję Sanitarną i Narodowy Zdrowia, w pociągach wyposażonych w monitory emitowany jest film dotyczący tej tematyki. Plakaty w najbliższych dniach pojawią się też na wszystkich naszych przystankach.

Kontrola biletów bez ich dotykania

W niektórych niezmodernizowanych pociągach wyłączone z użytkowania zostały toalety z tzw. obiegiem otwartym. W pozostałych toaletach (z obiegiem zamkniętym) zostały wyłączone elektryczne suszarki do rąk, a pojawiły się ręczniki papierowe.

Pracownicy PKP SKM mający bezpośredni kontakt z podróżnymi zostali wyposażeni w żele antybakteryjne, maseczki i jednorazowe rękawiczki. Zostali też zapoznani z procedurami dotyczącymi postępowania z pasażerem, który zdradza objawy zarażenia wirusem COVID-19.

– Kierownicy pociągów, kontrolerzy biletów i kasjerzy przy sprzedaży biletów otrzymali polecenie, aby ograniczyć kontakt fizyczny z przedmiotami podawanymi przez podróżnych - dokumenty przewozu, bilety, karty miejskie, karty płatnicze itp. Podróżnych prosimy, by okazywali bilet w taki sposób, aby pracownik mógł stwierdzić ważność takiego dokumentu bez brania go do ręki – dodaje Złotoś.

Koronawirus. Inne środki ostrożności w SKM

SKM zachęca podróżnych do ograniczenia używania monet i banknotów, zalecając kupowanie biletów przede wszystkim przez aplikacje w telefonach i internet. Jeśli już musimy kupić bilet w automacie, kasie czy u kierownika pociągu, to najlepiej, by transakcja odbywała się przy użyciu karty płatniczej.

– Pojazdy oraz infrastruktura pasażerska PKP SKM są myte i dezynfekowane przynajmniej raz dziennie. Szczególny nacisk kładziemy na mycie, wycieranie i dezynfekowanie elementów najczęściej dotykanych przez pasażerów, takich jak przyciski, uchwyty, półki, stoliki, śmietniczki, pulpity czy ekrany dotykowe choćby w automatach biletowych – podsumowuje Złotoś.