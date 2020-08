8 sierpnia w wygodnych fotelach sektora VIP na Stadionie Energa Gdańsk zasiadło 86 uczestników Wielkiego Testu Wiedzy o Gdańsku. Oczywiście w maseczkach i z zachowaniem dystansu społecznego. Zanim jednak chwycili za długopisy, wsparcie za pośrednictwem nagrania przekazała prezydent Aleksandra Dulkiewicz: - Skoro tu jesteście, to znaczy, że nosicie Gdańsk w sercu. Trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że niezależnie od wyniku będziecie zawsze dumni ze swojego miasta.

Wielki Test Wiedzy o Gdańsku. 60 pytań w godzinę

Wielki Test Wiedzy ułożyli wybitni znawcy miasta: dr hab. Sławomir Kościelak z Uniwersytetu Gdańskiego, architekt Maria Magdalena Koprowska z Biura Rozwoju Gdańska, dr Piotr Paluchowski z Zakładu Historii Medycyny GUMed i Agata Biały z Fundacji Gdańskiej. Pomagali im dziennikarze trójmiejskiej "Wyborczej".

60 pytań podzielono na sześć kategorii: historia, dzielnice, zabytki i obiekty godne uwagi, postacie i osobowości, teraźniejszość miasta i osobliwości.

Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

Uczestnicy dostali godzinę na wypełnienie arkusza. Mimo to komisja konkursowa otrzymała pierwsze odpowiedzi po niespełna 20 minutach. Z pewnością zmagania utrudniały lejący się z nieba żar i duchota - tego dnia słupki rtęci osiągały 30 st. C. Woda była podstawowym elementem wyposażenia.

O ile przeszłość Gdańska nie miała przed uczestnikami żadnych tajemnic, o tyle sprawy bieżące przysporzyły sporo trudności. Mało kto wiedział, jaka musi być frekwencja w wyborach do rad dzielnic, aby te były wiążące, gdzie mieści się skwer Ruchu Młodej Polski, kto uchwala plany zagospodarowania przestrzennego, ilu gdańszczan mieszka w VII Dworze i jaki krzyż stoi na Górze Gradowej.

- Zagięły mnie pytania o okres międzywojenny i późniejszy. Nie miałem za to problemu z dziejami dawniejszymi i teraźniejszością, ponieważ interesuję się tym, co się dzieje w mieście - mówił Franciszek Mróz.

Zawiedzione po rozwiązaniu testu były Kasia i Monika, które przyznały, że poszło im gorzej, niż się spodziewały. Liczyły na historię. - Oczywiste były pytania o najstarszą nazwę Gdańska i dynastię Sobiesławców, ale z dzielnicowej statystki nie jestem mocna - kręciła głową Kasia.

Rywalizacja była zacięta do samego końca

Po przeliczeniu wyników okazało się, że o podziale miejsc na podium zdecyduje dogrywka. Maciej Maciejewski, Mirosław Gąsior i Krzysztof Ostaszewski zdobyli po 53 punkty. Poproszono ich o rozwiązanie dodatkowego testu składającego się z 12 pytań. To była runda błyskawiczna. Czas na zaznaczenie odpowiedzi skrócono do sześciu minut.

Pierwszą nagrodę o wartości 5 tys. zł zdobył Maciejewski. Kiedy prowadzący wyczytał jego nazwisko, nie krył radości, ręce wystrzeliły mu w górę.

Zwycięzca testu na co dzień mieszka w Sopocie, ale urodził się w Gdańsku, zagorzale kibicuje Lechii. Przyznał, że zwycięstwo na stadionie ukochanej drużyny ma dla niego podwójny smak. Za wygraną pojedzie na wakacje.

"Wyborczej" zdradził receptę na sukces: - Trzeba wiedzieć, co w trawie piszczy: czytać lokalne media, książki i magazyny o historii, np. kwartalnik "30 dni".

Drugie miejsce i czek na 2 tys. zł otrzymał Mirosław Gąsior. Trzecie miejsce i 1 tys. zł nagrody przypadło Krzysztofowi Ostaszewskiemu, weteranowi gdańskich olimpiad historycznych. - Niektóre pytania były trudne, niektóre łatwe. Co mnie zaskoczyło? Najgorsze były współczesne tematy, bo bardziej interesuję się historią, nie pamiętałem np., kiedy uruchomiono PKM. W kilku przypadkach musiałem strzelać - tłumaczył.

Urzędnicy górą

Z rezultatów był zadowolony prof. Sławomir Kościelak. - Test miał charakter rozrywkowy, ale nie mógł być za łatwy, bo moglibyśmy nigdy nie wyłonić zwycięzcy. Mimo to zobaczyłem wysoki poziom - mówił.

W pojedynku drużynowym, w którym sprawdzaliśmy, kto lepiej zna Gdańsk - osoby, które nim zarządzają, czy te, które o nim piszą, wystąpiły ekipy: gdańskich urzędników (w składzie: wiceprezydent Piotr Kowalczuk, Adam Korol, olimpijczyk i dyrektor biura prezydenta ds. sportu, radne Beata Dunajewska i Kamila Błaszczyk) i dziennikarzy (Marcin Ręczmin, redaktor naczelny Magazynu WP, Katarzyna Michałowska z "Płyń pod prąd", Paweł Wojciechowski i Michał Tokarczyk z trójmiejskiej "Wyborczej").

Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

Górą byli ci pierwsi. Ich przewaga nad dziennikarzami była oszałamiająca, wyniosła 221 punktów do 148. Co ciekawe, gdyby urzędniczka (lub urzędnik, celowo nie podajemy płci) startowała indywidualnie, zgarnęłaby główną nagrodę. Do maksimum zabrakło jej (lub jemu) tylko trzech poprawnych odpowiedzi.

"Wyborcza Trójmiasto" zorganizowała Wielki Test z Fundacją Gdańską, która przez wiele lat przygotowywała Olimpiadę Wiedzy o Gdańsku. Jest też wydawcą Encyklopedii Gdańska i jej internetowej wersji – Gedanopedii.

Z uwagi na przepisy RODO nie publikujemy pełnej listy wyników. Uczestniczki i uczestnicy testu zainteresowani swoim wynikiem mogą wysłać mail pod adres: promocja@gdansk.agora.pl.