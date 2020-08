Maciej Sandecki: Czy wydarzenia na Białorusi przypominają panu to, co działo się 40 lat temu - w sierpniu 1980 roku - w Stoczni Gdańskiej?

Bogdan Lis: Nie do końca. Bardziej mi to przypomina Grudzień 1970 roku na Wybrzeżu, oczywiście na dużo większą skalę. Podobieństwo do Grudnia 70. jest takie, że jest to autentyczny wybuch, rewolta społeczna, ale bez lidera i jasno określonych celów. Opozycja białoruska jest, niestety, słabo zorganizowana i nie proponuje społeczeństwu określonej wizji - co dalej. To, że Łukaszenka musi odejść, to wiadomo, ale jaki jest dalszy plan?