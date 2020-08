Wiec solidarnościowy wieńczył miejskie obchody 40-lecia Porozumień Sierpniowych. Pod historyczną Bramę nr 2 ściągnęły setki osób, w tym wielu trójmiejskich Białorusinów. W tłumie powiewały flagi biało-czerwono-białe, unijne, Polski i Gdańska. Kolejnym ukłonem w stronę ciemiężonego narodu był podświetlony w białoruskich barwach napis „Stocznia Gdańska”.

Pikietujących przywitali prezydent Aleksandra Dulkiewicz i marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

- Jesteście na tej samej ścieżce, co Polska. Każdy ma prawo samemu decydować o swojej przyszłości. W Polsce zajęło nam to 9 lat. Od porozumień do pierwszych wolnych wyborów. Życzę wam, aby trwało to znacznie krócej. Macie prawo sami wybierać władze - mówił Grodzki.

Dulkiewicz złożyła gratulacje białoruskim rewolucjonistom. Przyznała jednak, że wieści zza wschodniej granicy są niepokojące. Jak tłumaczyła, Aleksander Łukaszenka nie ma zamiaru się poddać: tworzy szwadrony śmierci, które aresztują, nękają i torturują opozycjonistów.

- W XXI w. wieku w Europie to nie ma prawa się zdarzyć - podkreślała prezydent Gdańska.

Następnie życzyła Białorusinom wolności. - Ślemy wam wyrazy wsparcia w rocznicę wielkiego porozumienia. Niech żyje Białoruś - zakończyła Dulkiewicz.

Swiatłana Cichanouska dziękuję mieszkańcom Gdańska

Z głośników popłynęło nagrane przemówienie Swiatłany Cichanouskiej, przywódczyni białoruskiej opozycji, kontrkandydatka Łukaszenki w sfałszowanych wyborach.

"Dzisiaj w mojej ojczystej Białorusi ludzie wyszli w obronie praw. Walczą o szacunek. Setki tysięcy ludzi wyszło na ulicę, bo przestali się bać. Mamy szczęście, że nasi sąsiedzi przeszli drogę do demokracji. „Solidarność” bardzo szybko stała się synonimem godności. I ten ruch inspiruje nas także dzisiaj" - mówiła do zgromadzonych.

Między pikietującymi krążyli wolontariusze Amnesty International. Zbierali podpisy pod apelem o zwolnienie więźniów politycznych. Wolne rubryki szybko zapełniły się nazwiskami.

Na scenę wszedł Roman Protasewicz, redaktor naczelny niezależnego portalu informacyjnego Nexta.

- Dziękuję za wsparcie. W ciągu ostatniego miesiąca staliśmy się głosem rewolucji. Naszymi dziennikarzami są setki tysięcy ludzi, którzy byli przeciwko OMON-owi. Białorusini stanęli przeciwko dyktaturze. Teraz ważna jest solidarność - mówił Protasewicz.

Tusk o "braciach Białorusinach"

Po jego przemówieniu Nastia Niakrasava odśpiewała białoruską wersje „Murów” przy akompaniamencie Jacka Kleyffa.

Na koniec z telebimu przemówił Donald Tusk.

- Kiedy 40 lat temu stoczniowcy świętowali wielkie zwycięstwo, czuliśmy wielki wsparcie wolnych ludzi z całego świata. Czuliśmy, że dobro może zatriumfować nad złem. Dzisiaj świat podziwia naszych braci Białorusinów, którzy walczą o godności i prawa człowieka - przypomniał przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej. - Teraz potrzebują naszej solidarności. Nie mogą zostać sami, bo nie ma bezpiecznej Polski bez wolnej Białorusi. Solidarność to nie może być wielkie wspomnienie. To wezwanie, aby być po stronie bitych i prześladowanych.