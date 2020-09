Pięć lat temu Pomorska Kolej Metropolitalna rozpoczęła zmianę w myśleniu o podejściu do transportu publicznego w regionie. Urząd marszałkowski postawił na transport zbiorowy i jego najefektywniejszy rodzaj, czyli kolej. Ewolucja w myśleniu i działaniach widoczna jest do dzisiaj, co przekłada się na kolejne fazy projektu i kolejne zmiany w systemie organizacji transportu publicznego w regionie.

Tak więc po sukcesie pierwszej fazy projektu PKM przyszedł czas na kolejne. Obecnie w trakcie realizacji są dwie inwestycje. Pierwsza to „bajpas kartuski”, czyli trasa objazdowa z Gdańska do Kartuz przez Gdańsk Kokoszki i Starą Piłę. Chodzi o to, aby na czas planowanej w najbliższych latach modernizacji linii Gdynia – Kościerzyna ruch kolejowy do Kartuz i w kierunku Kościerzyny nie został wstrzymany. Umożliwi on też w przyszłości modernizację linii Kartuzy – Sierakowice bez konieczności jej elektryfikacji, a spalinowe pociągi z Sierakowic jeździłyby do Trójmiasta właśnie przez Starą Piłę i Kokoszki.

Prace przy „bajpasie kartuskim” składają się z: modernizacji ok. 16 km linii Gdańsk Kokoszki – Stara Piła – Żukowo – Glincz (kilka razy w miesiącu kursują po niej pociągi towarowe) oraz odbudowy ok. 1,5 km toru na odcinku Gdańsk Kiełpinek – Gdańsk Kokoszki. Pierwsze zadanie realizuje PKP PLK, a drugie – urząd marszałkowski poprzez spółkę PKM. W sumie inwestycja kosztować będzie ok. 150 mln zł.

– Te plany najlepiej pokazują zmianę myślenia o roli kolei w transporcie publicznym, jaka dokonała się w ostatnich latach, a w naszym regionie wpływ na to miał m.in. sukces linii PKM – mówi Mieczysław Struk, marszałek woj. pomorskiego. – O ile kilkanaście lat temu trudno było przekonać PKP do budowy nowej linii PKM, to dziś nie tylko ściśle współpracujemy z sobą przy elektryfikacji, ale także razem planujemy jak ją przeprowadzić, aby spowodowane nią utrudnienia były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców.

Drugim realizowanym obecnie projektem jest elektryfikacja linii PKM wraz z budową przystanku Gdańsk Firoga. Inwestycja zrealizowana zostanie do końca roku 2023, równolegle z planowaną przez PKP PLK elektryfikacją linii kolejowej 201, z którą linia PKM łączy się w Rębiechowie. Dzięki temu już za kilka lat pasażerowie zyskają jeszcze większy komfort podróżowania po linii PKM szybszymi i bardziej pojemnymi pociągami elektrycznymi. Co ciekawe, linia PKM już na etapie planowania miała być elektryczna, jednak ze względu na brak trakcji na wspomnianej linii 201 (z Gdyni do Kościerzyny) plany elektryfikacji spółka musiała odłożyć w czasie. Jak pokazuje życie była to decyzja słuszna. Gdyby 10 lat temu podjęto decyzję o czekaniu z budową PKM do czasu elektryfikacji linii 201 to do dzisiaj nie było by nawet skończonego projektu.

Przy okazji elektryfikacji zbudowany ma być też nowy przystanek PKM Gdańsk Firoga, pomiędzy Matarnią a Portem Lotniczym. Perony nowego przystanku będą wykonane w znanym mieszkańcom Pomorza standardzie wizualnym, obejmą więc m.in. charakterystyczne czerwone wiaty.

I choć przed PKM dwie kolejne inwestycje to samorządowa spółka już planuje kolejną. Właśnie ruszyły prace do dokumentacją dla linii PKM Południe, czyli połączenia południowych dzielnicy Gdańska z linią SKM oraz gminami ościennymi. Wstępny harmonogram zakłada, że do końca tego roku ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie dokumentacji STEŚ. Na dzisiaj zakłada się, że na początku powstanie odcinek miejski na terenie Gdańska. Opracowanie dokumentacji potrwa do końca 2023 r. i pozwoli na aplikowanie po środki unijne na realizację tego projektu w latach 2023-2030.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego

– Pierwszy etap projektu PKM udowodnił, że najlepszym rozwiązaniem gwarantującym zapewnienie transportu zbiorowego dla mieszkańców dynamicznie rozwijających się nowych dzielnic Gdańska oraz gmin sąsiadujących jest kolej. Dlatego wspólnie z samorządami zrzeszonymi w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot zdecydowaliśmy o rozpoczęciu prac nad projektem o roboczej nazwie „PKM Południe” – czyli kolejną nitką PKM prowadzącą od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do południowych dzielnic Gdańska, przewidujący możliwość jej późniejszego połączenia zarówno z istniejącą linią kolejową nr 248 (PKM), jak i nieczynną obecnie, wymagającą modernizacji linią 229 (Pruszcz Gdański – Stara Piła).

Debata „Pomorska Kolej Metropolitalna – dotychczasowe osiągnięcia i wyzwania na przyszłość”:

Już dzisiaj 1 września o 10:30 zapraszamy na drugą debatę w ramach cyklu dotyczących transportu kolejowego w naszym regionie „Kolej jak fundament transportu publicznego na Pomorzu – 5 lat od uruchomienia linii PKM”.

– od idei do realizacji – jak szalony pomysł przekuć w inwestycję?

– życie z PKM – co się udało, a co trzeba poprawić?

– co dalej – jak rozwijać kolej i jej otoczenie?

Uczestnicy:

Leszek Bonna – wicemarszałek województwa pomorskiego

Piotr Borawski – wiceprezydent Gdańska

Grzegorz Mocarski – prezes Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Marcin Wołek – ekspert kolejowy, prof. UG, współtwórca idei PKM

Paweł Pleśniar – wiceprezes Pomorskiego Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych

Michał Jamroż – Wyborcza Trójmiasto

Moderator:

Paweł Rydzyński – prezes Stowarzyszenia Ekonomiki Transportu