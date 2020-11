Alicji i Agnieszce Żarkiewicz rok 2020 wywrócił życie do góry nogami. Z powodu epidemii klienci zamrozili lub zmniejszyli budżety na integracje pracownicze, pikniki i projekty ekologiczne.

– W międzyczasie woda zalała naszą pracownię w Stoczni. Sprzątałyśmy dwa miesiące, a kiedy skończyłyśmy, musiałyśmy się wyprowadzić – wspominają.

Zacznijmy jednak od początku. Żarkiewicz na co dzień prowadzą warsztaty ekologiczne pod szyldem MAMYWENE. Wspólnie tworzą naturalne alternatywy dla kosmetyków, środków czystości i promują upcykling, czyli dają drugie życie starym przedmiotom. Pomagają też we wdrażaniu CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu. Lista placówek i firm współpracujących z nimi robi wrażenie: IKEA, Europejskie Centrum Solidarności czy mBank.

Kreatywne działanie w genach

Ekologicznego bakcyla złapały w rodzinnym domu. – Nasze babcie i mama to mistrzynie zero waste, wykorzystywały wszystko, co tylko mogły. I tak to z nami zostało. Nie wyobrażałam sobie, że można śmiecić w lesie, blisko którego mieszkałyśmy – mówi Alicja. A Agnieszka jej wtóruje: – Rodzice z nami o tym rozmawiali. Nosiłam papierki po cukierkach w kieszeniach, jeśli nigdzie nie było kosza na śmieci.

REKLAMA

Ich babcie i mama były prekursorkami upcyklingu. W ten sposób Alicja dostała od babci Gieni, krawcowej, swój pierwszy worek na zakupy. – Kreatywne działania przeszły na nas chyba genetycznie – kontynuuje Alicja. – W domu zaczęłam robić dla siebie kosmetyki i środki czystości. Najpierw był proszek do prania, bo przeszkadzał mi zapach tego zakupionego w drogerii. Koleżanka zachęciła mnie, żebym zaczęła dzielić się wiedzą na warsztatach

Z czasem Alicja i Agnieszka przekuły rodzinną pasję w biznes. Młode przedsiębiorczynie stawiały pierwsze kroki w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. – Inkubator ma duże zasługi dla funkcjonowania MAMYWENE – podkreślają siostry. – Przez kilka lat zastanawiałyśmy się nad wyborem formy działalności, ale bałyśmy się zacząć.

Siostry nabrały wiatru w żagle. MAMYWENE tworzy zaangażowane społecznie projekty i warsztaty, na których pokazują, że „eko” to nie znaczy trudno i nudno. – Wychodzimy poza schematy. Łączymy edukację, trening kreatywności i ekologiczne podejście w ciekawej formule zabawy i miłego spędzania czasu – mówi Alicja.

Kolekcjonerki szkoleń

I wtedy uderzył koronawirus. – Zmieniło się wszystko. Nie możemy prowadzić warsztatów w dotychczasowej formule - przyznaje Alicja. – Sytuację odczuwamy bardzo boleśnie, bo liczba zleceń na razie nie pozwala nam pokryć całkowicie wszystkich stałych wydatków. Nie łapiemy się na „tarczę antykryzysową”. Na razie funkcjonujemy głównie z oszczędności, które się skończą, i nie wiemy, co dalej.

REKLAMA

Dobrze rokujący biznes utknął w martwym punkcie. Wtedy Żarkiewicz postanowiły po raz kolejny zaczerpnąć inspiracji i motywacji z STARTERA, który w czasie pandemii zainaugurował projekt Startup Inspire, wspierający młode firmy i branże kreatywne z Gdańska. Inkubator organizuje cykle spotkań z ekspertami i przedsiębiorcami, którzy rozwinęli skrzydła w niesprzyjających okolicznościach.

Efekt przerósł oczekiwania właścicielek MAMYWENE. – Wydawało się, że wszyscy są online, a my zostałyśmy na szarym końcu, bo nie mogłyśmy się zebrać, bo online wychodził nam uszami. Spotkałyśmy ludzi, którzy mają podobne problemy – tłumaczą. – Podpowiedzi ekspertek i ekspertów były bardzo cenne.

Żarkiewicz mówią na siebie żartobliwie „kolekcjonerki szkoleń”. – Uświadomiłyśmy sobie, ile jeszcze mamy do zrobienia w zakresie wirtualnej sprzedaży. Wszystko się zmienia, więc ofertę trzeba zmieniać, tworzyć ją od nowa – tłumaczą. – Stwierdziłyśmy, że nie możemy odkładać zmian na później. Ustaliłyśmy, że wyznaczamy sobie małe zadania, których realizacja przybliży nas do przejścia na online.

Startup Inspire – inkubator dla młodych biznesów

Od początku kwietnia STARTER przeprowadził kilkadziesiąt godzin konsultacji i warsztatów dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw w obszarach takich jak prawo internetowe, e-commerce oraz wzmocnienie wizerunku i wiarygodności marki w internecie. Nieprzypadkowo.

– Zdobycie wiedzy w tych tematach zostało wskazane przez przedsiębiorców jako najbardziej wartościowe dla funkcjonowania ich biznesów – tłumaczy Sara Miotk, koordynatorka projektu. Wylicza: – Po pierwsze, przeniesienie działań do świata online to realna szansa, aby stanąć na nogi i przywrócić stabilizację w firmie. Po drugie, gwarantuje szybką reakcję w razie nieprzewidzianych sytuacji, np. poprzez zmianę modelu sprzedaży z bezpośredniego na wirtualny.

Z bezpłatnego udziału w projekcie mogli skorzystać przedsiębiorcy zamieszkujący lub prowadzący działalność na terenie miasta Gdańska.

Organizatorami Startup Inspire są Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Miasto Gdańsk. Projekt jest finansowany ze środków Miasta Gdańsk.

Twój biznes przechodzi ciężkie chwile? Posłuchaj, co mają do powiedzenia eksperci

Tomasz Palak, radca prawny:

– Proponowane przez władze rozwiązania pomocowe, czyli tzw. tarcze antykryzysowe, mogą wydawać się niewystarczające, jednak warto z nich skorzystać choćby w takim wymiarze, jaki jest oferowany firmom. Są to przykładowo zwolnienia z ZUS, co może stanowić pewien oddech w prowadzeniu działalności i spowodować inwestowanie przez przedsiębiorców środków w jej rozwój – tłumaczy Tomasz Palak, radca prawny.

Kamila Kotowska, PR i marketing manager CUX.IO:

– Bez dogłębnego zrozumienia potrzeb i zachowania użytkowników przedsiębiorcy nie mogą liczyć na efektywne budowanie przewagi na rekordowo konkurencyjnym rynku produktów cyfrowych. Dzięki mądrej, zautomatyzowanej analityce mają możliwość szybkiego znajdowania na stronie miejsc powodujących frustrację użytkowników, rozpoznawania punktów spadku konwersji oraz zwiększania efektywności projektowania doświadczeń użytkownika (user experience). Nowoczesne narzędzia analityczne są w stanie podpowiadać użytkownikom proste do wdrożenia rozwiązania, które nie tylko wpłyną na osiąganie przez nich celów biznesowych, ale jednocześnie skrócą czas poświęcany dotychczas na analizę.

Łukasz Murawski, Studio102:

– Kryzys jest dobrym momentem na poprawienie swojej pozycji rynkowej, ponieważ konkurencja może być uśpiona, a więc „poziom hałasu” komunikacyjnego na rynku jest mniejszy. Pamiętaj, że kwarantanna obowiązuje ciebie, a nie twoją markę. To jest kwestia wyłącznie twojej decyzji, czy chcesz reagować na to, co się dzieje, patrząc wstecz (na konsekwencje), czy patrząc do przodu (na pojawiające się możliwości). To jest też idealny moment, aby zbudować wyjątkową relację z klientem.

Materiały zebrała Anna Maria Miler