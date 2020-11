- To miejsce oznacza dla nas pamięć - mówi gdańska Białorusinka. Ale "to miejsce" wyraźnie komuś przeszkadza, dlatego tę pamięć niszczy, choć tylko symbolicznie.

Przy oliwskim stawie - między ulicami Pomorską, Subisława, Beniowskiego i Kupały - stoi odsłonięty w 2003 roku pomnik. Upamiętnia białoruskiego pisarza Jana Łucewicza, tworzącego pod pseudonimem Janka Kupała. Monument ma postać głazu narzutowego w kolorze różowo-szarym. Na froncie kamienia znajduje się mosiężna tablica z napisem w języku polskim i białoruskim o treści:" JANKA KUPAŁA (JAN ŁUCEWICZ) 1882-1942 WIESZCZ BIAŁORUSKI" wraz z cytatem "śnią mi się sny o Białorusi". Poniżej znajdują się podpis cyrylicą, a także rysunek książki i kałamarza z gęsim piórem.

Janka Kupała był pisarzem, dramaturgiem, twórcą nowoczesnej literatury białoruskiej, współtwórcą współczesnego języka białoruskiego, a także autorem wielu tłumaczeń literatury polskiej.

- W Gdańsku to jedyne miejsce w jakikolwiek sposób związane z Białorusią - mówi Alena Dzianishchyts, która od pięciu lat mieszka w Polsce.

W piątek 13 listopada pod pomnikiem Kupały stanęły znicze.

Dzień wcześniej 31-letni Roman Bondarenko został pobity przez nieznanych sprawców, prawdopodobnie byli to funkcjonariusze białoruskich służb. Zatrzymano go na placu Przemian w Mińsku, chwilę wcześniej próbował przeszkodzić nieznanym mężczyznom, którzy zrywali biało-czerwono-białe wstążki z ogrodzenia. To barwy narodowe, z którymi utożsamia się białoruska opozycja demokratyczna.

Bondarenko zmarł tego samego dnia w szpitalu. 31-latek w swoich pracach upamiętniał uczestników protestów przeciwko reżimowi Aleksandra Łukaszenki.

"Od sierpnia każdy Białorusin jest jak brat lub siostra"

Jeszcze w dniu śmierci Romana Bondarenki Białorusini i Białorusinki zaczęli stawiać w całym kraju znicze ku pamięci zabitego Romana. Znicze stanęły także w Gdańsku, właśnie pod pomnikiem Janka Kupały.

- Ciężko to wszyscy przeżyliśmy. Jasne, obcy człowiek, nikt z nas go nie znał, ale od sierpnia każdy Białorusin jest jak brat lub siostra. Przeżywasz śmierć każdej ofiary reżimu. Dzień Białorusina zaczyna się od tego, że sprawdzasz, co wydarzyło się w nocy, gdy spałeś - wyjaśnia Alena.

Białorusinka napisała na facebookowej grupie, że chce postawić znicze pod pomnikiem Kupały. Dodała, że zaprasza też innych, że będzie tam o godz. 19.

Gdańsk. Ktoś codziennie niszczy portrety Bondarenki przyniesione przez gdańskich Białorusinów. 'Może to jakiś białoruski lub polski wielbiciel Łukaszenki?' Fot. Piotr Sawicki

- Przyszło z 50 osób. Ludzie śpiewali białoruskie pieśni, przynieśli portrety Bondarenki. Ludzie przyszli z portretami Romana autorstwa białoruskich ilustratorek - dodaje Dzianishchyts. Od tego dnia codziennie ktoś przychodził z kolejnymi zniczami. Dla Białorusinów z Gdańska to miejsce stało się ważne. Większość z nich jest w Polsce sama, bez rodzin. Zwłaszcza w pandemii kontakty są ograniczone, nie można się organizować, prowadzić większych akcji integracyjnych czy solidarnościowych. Wreszcie mogliśmy zobaczyć się pod pomnikiem Kupały i być razem.

- Ale we wtorek 17 listopada, ludzie zaczęli pisać na czacie, że portrety są zalane woskiem od zniczy - mówi Alena. - Na początku myśleliśmy, że to jednorazowa akcja, że może ktoś był pijany. Ludzie posprzątali, myśleliśmy, że jest po problemie. Nie było.

- Ten ktoś nadal niszczył zdjęcia, w sobotę nawet rozbił szklaną ramkę, w którym było zdjęcie - dodaje Białorusinka. - Kto to może być? Może jakiś białoruski lub polski wielbiciel Łukaszenki? Tacy nadal istnieją.

Czy policja zareaguje?

Gdańscy Białorusini i Białorusinki zastanawiali się, czy zgłosić sprawę policji.

- Ale nie wiemy, czy policja odniesie się do tego poważnie. Sami sobie urządziliśmy to miejsce pamięci, może pomyślą, że to stricte nasza sprawa, może nie zrozumieją, co to dla nas oznacza? - zastanawia się Alena.

Asp. szt. Mariusz Chrzanowski z gdyńskiej Komendy Miejskiej Policji podkreśla, że każdy może zgłosić przestępstwo.

- Po przyjęciu zawiadomienia funkcjonariusze sprawdzą, czy doszło do naruszenia przepisów. Należy pamiętać, że w przypadku przestępstw wnioskowych występuje konieczność złożenia wniosku o ściganie sprawcy. Ponadto w niektórych przypadkach, np. w razie konieczności sporządzenia dokumentacji procesowej czy przesłuchania w charakterze świadka, niezbędne jest wykonanie czynności na terenie komisariatu, o czy poinformują policjanci - mówi policjant.