Kolorowe stoliki, zakręcone kanapy i długi blat przy witrynie. Tu i ówdzie figlarnie mrugają neony. Na ścianach dominuje intensywny róż skontrastowany z głębokim granatem. Jest słodko, modnie i nowocześnie.

- Miejsce pod Instagrama - podsumowuje Blanka Byrwa, która zaprojektowała wystrój gdańskiej Eklerowni, pierwszej w Polsce cukierni serwującej wyłącznie eklery.

Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta

Prosimy, aby rozwinęła myśl. - Stworzyłam kilka punktów, w których można zrobić zdjęcie, selfie. Tłem są kolorowe ściany, uwagę przyciąga też ciekawa podłoga, bo ludzie uwieczniają eleganckie wypieki górną perspektywą. Po zaangażowaniu klientów widzę, że to założenie się sprawdziło, że odbiór był taki, jaki zaplanowaliśmy z właścicielami - mówi.

Z wykształcenia architektka wnętrz projektuje też meble. Lubi sięgać po biodegradowalne materiały. Ma na koncie także wystrój Przelewek w Oliwie.

Byrwa najbardziej chwali sobie współpracę z gastronomią. - Mogę sięgnąć po rozwiązania ciekawsze niż planując wystrój mieszkania. Pracuję na chłodno, bo to, co podoba się nam, nie zawsze będzie atrakcyjne dla klienta, który ma już w głowie gotowy rezultat. Dużo czasu spędzam na autorskim projektowaniu mebli, sama staram się wykonać niektóre z projektów - opowiada.

Najważniejsza jest jednomyślność

W listopadzie Byrwa otworzyła na terenie Stoczni Cesarskiej CUMY, otwarty warsztat, w której można uprawiać tradycyjne rzemiosło, jak i eksperymentować z nowymi technologiami. W świecie anglosaskim takie warsztaty funkcjonują pod nazwą makerspace’ów. Ideą zainteresowała spółkę Stocznia Cesarska Development, która przyklasnęła inicjatywie i wygospodarowała dla pracowni miejsce w budynku dawnej Hartowni, obok Żurawia M3.

Blanka Byrwa, architektka wnętrz i założyciela CUMY SYLWESTER CISZEK

Byrwa połączyła siły z grupą podobnych sobie entuzjastów. Przypominają maszynę, którą napędza każdy trybik. Przypominają maszynę, którą napędza każdy trybik. Paweł Gałązka odpowiada za spawanie, Mirosław Pałysiewicz - druk 3D i frezarki CNC, Jacek Herman - projekt mebli, a Oskar Ronduda – organizację i sprzedaż.

W warsztacie najważniejsza jest jednomyślność. - Nasze projekty mogą się przenikać, możemy tworzyć wspólne produkty. Kiedy decydujemy o sprawach warsztatu, ważna jest jednomyślność, dlatego dyskutujemy do skutku, czasem po kilka godzin. Nie ma głosowania. Dzielimy się pomysłami, płatnościami. Zainwestowaliśmy w rozwój warsztatu czas i pieniądze. Żadne z nas nie stawia siebie na pierwszym miejscu - mówi Byrwa.

I dalej: - Ważne dla nas wartości to także powrót do pracy rąk, promowanie starego i nowego rzemiosła. Kiedyś, żeby być rzemieślnikiem, trzeba było przejść kursy, należeć do cechu. Teraz zajmują się taką działalności osoby, które odeszły z korporacji i szukają nowej pasji lub pomysłu na życie. Widać nurt powrotu do wytwórstwa.

Szukając inspiracji w czasach pandemii

CUMY zainaugurowałyby działalność pół roku wcześniej, ale plany pokrzyżowała epidemia koronawirusa. Jak wspomina architektka, wiosna była totalną katastrofą. Projekty utknęły w miejscu, spadły prawie wszystkie zlecenia. Klienci w panice rezygnowali ze współpracy lub cięli budżet.

REKLAMA

Byrwa nie czekała jednak z założonymi rękami. Wzięła udział w projekcie Startup Inspire, który wspiera młode firmy i branże kreatywne z Gdańska.

- Kiedy robisz remont, zakładasz fundację, zajmujesz się obsługą mediów społecznościowych, łatwo się zgubić. Lubię się zatrzymać, skonsultować, uporządkować wiedzę i zweryfikować pomysły. Warsztaty były okazją na przypomnienie sobie, po co to wszystko robię. Musiałam przeanalizować działalność CUM, żeby przedstawić innym osobom uczestniczącym, czym się zajmujemy. Dostałam od nich feedback, powstała ciekawa dyskusja - przekonuje architektka wnętrz.

Startup Inspire – inkubator dla młodych biznesów

Od początku kwietnia STARTER przeprowadził kilkadziesiąt godzin konsultacji i warsztatów dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw w obszarach takich jak prawo internetowe, e-commerce oraz wzmocnienie wizerunku i wiarygodności marki w internecie. Nieprzypadkowo.

REKLAMA

- Zdobycie wiedzy w tych tematach zostało wskazane przez przedsiębiorców jako najbardziej wartościowe dla funkcjonowania ich biznesów - tłumaczy Sara Miotk, koordynatorka projektu. Wylicza: - Po pierwsze, przeniesienie działań do świata online to realna szansa, aby stanąć na nogi i przywrócić stabilizację w firmie. Po drugie, gwarantuje szybką reakcję w razie nieprzewidzianych sytuacji, np. poprzez zmianę modelu sprzedaży z bezpośredniego na wirtualny.

Z bezpłatnego udziału w projekcie mogli skorzystać przedsiębiorcy zamieszkujący lub prowadzący działalność na terenie miasta Gdańska.

Organizatorami Startup Inspire są Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Miasto Gdańsk. Projekt jest finansowany ze środków Miasta Gdańsk.