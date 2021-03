POMORSKIE SZTORMY - KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZAGŁOSOWAĆ

Leszek Możdżer, Dorota Kolak, Stefan Chwin, Angelika Cichocka, Paweł Huelle. Co ich łączy? Wszyscy oni mają w swoim dorobku „Pomorskiego Sztorma”. Lista osób, drużyn, firm i instytucji nagrodzonych prestiżową statuetką jest imponująca. Nic dziwnego – plebiscyt ma bowiem długą historię. W tym roku organizowany jest po raz 16. Narodził się w 2005 r. jako nagroda kulturalna. Honorowaliśmy artystów tworzących w szerokim spektrum dziedzin: literaturze, teatrze, muzyce alternatywnej i klasycznej, filmie, sztukach plastycznych. Wyróżnialiśmy też organizatorów wydarzeń. Z biegiem lat idea ewoluowała. Dziś, oprócz twórców, „Pomorskiego Sztorma” mogą zdobyć także sportowcy, przedstawiciele świata biznesu i autorzy najlepszych projektów z wykorzystaniem środków unijnych. Premiujemy wielkie inwestycje infrastrukturalne oraz te z pozoru mniej efektowne, trudniej dostrzegalne, bo koncentrujące się na człowieku i jego kompetencjach.

– Pamiętam każdą edycję plebiscytu, wszystkie wspaniałe finały. Niektóre miałem okazję prowadzić, inne otwierać, wszystkie edycje współorganizować. Nie waham się powiedzieć, że „Pomorskie Sztormy” stały się silną marką. Laureaci i laureatki, ale również nominowani, mają powody do dumy, ponieważ jest to nagroda ze znakiem jakości – stemplem przystawionym przez grono najbardziej wymagających ekspertów, jakimi są nasi czytelnicy – mówi Grzegorz Kubicki, redaktor naczelny „Wyborczej Trójmiasto”.

Uroczystość wręczenia Pomorskich Sztormów 2019. Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

Sztormy w dobie pandemii

Zmagając się codziennie z pandemiczną rzeczywistością, obserwując odwoływane koncerty, na przemian otwierające i zamykające się sceny, kina, stadiony – w pierwszej chwili mieliśmy wątpliwości, czy w tym wyjątkowym roku organizować nasz plebiscyt. Potem jednak przyszła refleksja – przecież świat się nie zatrzymał. Życie jest inne, ale toczy się dalej. Artyści szukają nowych pól ekspresji, ale wciąż tworzą, dzieląc się swoimi pracami w internecie. Sportowcy pozbawieni bezpośredniego wsparcia kibiców na trybunach mimo wszystko rywalizują, biją kolejne rekordy, zdobywają medale. Firmy modyfikują swoje modele biznesowe, dostosowując się do warunków pandemii. Rachunek ekonomiczny wciąż jest ważny, ale liczy się też odpowiedzialność za pracowników czy wspieranie najbliższego otoczenia. Inwestycje z udziałem funduszy europejskich trwają, a ich rola staje się jeszcze istotniejsza. Biorąc wszystkie te aspekty pod uwagę nasza decyzja nie mogła być inna. W dobie koronawirusa tym bardziej należy nagrodzić tych, którzy dostarczają nam powodów do radości, wzruszeń i dumy.

– Ostatni rok był dla wszystkich bardzo trudny. Pandemia sprawiła, że nasz świat stanął na głowie. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że kolejna edycja Sztormów ma miejsce, a czytelnicy po raz kolejny mogą oddać głosy na interesujące ich projekty, które na bieżąco zmieniają otaczającą nas rzeczywistość. Miejmy nadzieję, że kiedy wszystko wróci dawnego porządku, będzie można się nimi cieszyć i korzystać, a także docenić ludzi, którzy mieli ogromny wkład w stworzenie nowych perspektyw – mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

Pomorskie Sztormy 2018. Na zdj. Grzegorz Kubicki, Ryszard Świlski BARTOSZ BAŃKA

Kto zdobędzie 11 statuetek?

Jak zwykle przyznamy 11 statuetek w 4 kategoriach: w „Biznesie” będzie to Inwestycja Roku, Firma Roku i Młoda Firma Roku; w „Kulturze” – wydarzenie roku, człowiek roku i odkrycie roku; w „Sporcie” – sportowiec roku, drużyna roku i również odkrycie roku. Czwartą kategorią są „Pomorskie EUROinspiracje”, w której uhonorujemy projekty współfinansowane z funduszy unijnych – oddzielnie w zakresie infrastruktury, oddzielnie kapitału ludzkiego. W każdej kategorii obradowały już kapituły złożone z dziennikarzy „Wyborczej”, przedstawicieli urzędu marszałkowskiego oraz niezależnych ekspertów. W ten sposób wyłoniono wszystkich nominowanych. Te same kapituły wybiorą też laureatów w kategoriach: firma Roku i młoda firma roku, człowiek roku i kulturalne odkrycie roku oraz drużyna roku i sportowe odkrycie roku.

Państwo – nasi Czytelnicy – wskażą zwycięzców w 5 kategoriach: inwestycja roku, sportowiec roku, wydarzenie roku w kulturze i obie pomorskie EUROinspiracje. Głosować można tutaj. Nominowanych w tych kategoriach prezentujemy poniżej. Pozostałe kategorie (te, w których laureatów wskazują kapituły) będziemy sukcesywnie odkrywać w przyszłym tygodniu, w codziennych publikacjach na naszych łamach.

Głosowanie trwa do poniedziałku, 29 marca. Tego dnia opublikujemy ostatni kupon do głosowania korespondencyjnego (liczy się data stempla pocztowego). Także tego dnia, punktualnie o 23.59, zamkniemy możliwość oddawania głosów poprzez panel na stronie www.pomorskiesztormy.pl. Tradycyjnie prosimy Państwa o wskazanie maksymalnie 3 faworytów w każdej kategorii.

Przedstawiamy nominowanych:

Kategoria „Kultura”: Wydarzenie Roku

Film „We Have One Heart”

Krótkometrażowy, animowany film dokumentalny w reżyserii i według scenariusza Katarzyny Warzechy, który powstał na kanwie prywatnej historii trójmiejskiego artysty i muzyka Adama Witkowskiego.

Gdyńska kultura łączy siły

Wirtualny, międzyinstytucjonalny projekt, który był odpowiedzią Gdyni na lockdown kultury. Od poniedziałku do piątku w mediach społecznościowych można było zapoznawać się ze spójną ofertą kulturalną gdyńskich instytucji i aktywistów.

Hybrydowy Literacki Sopot

Pierwsza edycja w dziewięcioletniej historii festiwalu, która odbyła się w formule hybrydowej. Szacuje się, że w wydarzeniach offline uczestniczyło ponad 5,5 tys. osób a zasięg transmisji wyniósł 250 tys.

Lasy. Nowa przestrzeń koncertowa w Operze Leśnej

Miejsce działało w sezonie letnim umożliwiając korzystanie z muzyki na żywo w kameralnej, bezpiecznej atmosferze.

Otwarcie siedziby Nowego Teatru im. Witkacego

Po wielu latach Nowy Teatr im. Witkacego w Słupsku doczekał się nowoczesnej siedziby, która może znacząco przyczynić się do rozwoju słupskiej sceny.

Serial online „Papety: z ostatniej chwili”

Serial stworzony przez zespół Teatru Miniatura. W mądry i ciekawy sposób objaśnia młodym rzeczywistość pandemiczną.

Spektakl „Beton” w Teatrze Miniatura

Monodram w reżyserii Michała Derlatki na podstawie książki Moniki Milewskiej „Latawiec z betonu” był pierwszym spektaklem online Teatru Miniatura i popisem aktorskich umiejętności Wojciecha Stachury.

Św. Jan Od-Nowa

Cykl wydarzeń prezentujący działalność Centrum św. Jana, a także pokazujący możliwości wykorzystania zrekonstruowanych organów bocznych, które po 75 latach wróciły na swoje miejsce.

Wystawa Mariusza Warasa „Mobilki”

W Gdańskiej Galerii Guntera Grassa zaprezentowano monograficzną wystawę politycznych instalacji Mariusza Warasa.

Kategoria „Biznes”: Inwestycja Roku

Aleja Pawła Adamowicza

Liczące 2,7 km trasa łączącą Piecki-Migowo z Ujeściskiem i Jasieniem, wzdłuż której pociągnięto linię tramwajową. Najbardziej widowiskowy odcinek alei – 220-metrowa estakada wenecka – znajduje się nad Potokiem Siedleckim.

Dom Marzeń w Gdyni

Nowy gdyński Środowiskowy Dom Samopomocy „Dom Marzeń” działa w Małym Kacku. W placówce dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną pod okiem pedagogów, instruktorów i terapeutów uczą się – w miarę swoich możliwości – funkcjonować samodzielnie.

Kładka na Wyspę Spichrzów

Wybudowała ją spółka Granaria, która w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z Gdańskiem zagospodaruje północny cypel Wyspy Spichrzów. Projekt wyłoniono w międzynarodowym konkursie. Koszt budowy to 10 mln zł.

Linia tramwajowa na Stogi

Prace przy jej modernizacji trwały do czerwca 2020 r. Kosztowały 118 mln zł. W ramach inwestycji naprawiono: 3,7 km istniejącego torowiska tramwajowego, 2,5 km dróg, 2 km chodników, 1,2 km dróg dla rowerów.

LPP Fashion Lab

Nowy biurowiec odzieżowej spółki utrzymany jest w klimacie industrialnym. Wyróżnia go betonowa elewacja, duże, przestronne okna i łukowato wygięte dachy. Biurowiec zdobył certyfikat BREEAM, potwierdzający stosowanie ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań.

Naziemne przejście dla pieszych na Podwalu Przedmiejskim

Utworzenie przejścia na wysokości ulicy Łąkowej ułatwiło mieszkańcom Gdańska poruszanie się między Dolnym a Głównym Miastem. Budowa wraz z modernizacją skrzyżowania kosztowała ok. 10 mln zł.

Nowy Teatr w Słupsku

Budynek ma scenę z widownią na 248 miejsc, sale prób i sale warsztatowe, foyer z kawiarnią, zaplecze techniczne, biurowe oraz pokoje aktorskie z tarasami na dachu.

Park Centralny w Gdyni – etap II

Druga część rewitalizowanego parku ma powierzchnię 15 tys. m.kw. Jest tam rozbudowany plac zabaw, park linowy i skatepark dla młodszych dzieci, a także fontanna. Przybyło ponad 3,4 tys. krzewów i niemal 35 tys. roślin cebulowych.

Węzeł integracyjny w Pucku

Miejsca parkingowe, przystanki autobusowe, chodniki i drogi rowerowe. Do tego zupełnie nowa ulica. Tak wygląda nowy węzeł integracyjny w Pucku. Będzie z niego korzystać ponad 300 tys. pasażerów rocznie. Inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł.

Węzeł integracyjny w Wejherowie

Jedna z największych inwestycji w historii miasta. Najważniejszym jej elementem jest tunel łączący północną i południową część Wejherowa. Ponadto w ramach zadania wyremontowano okoliczne skrzyżowania, ulice i infrastrukturę podziemną. Całość pochłonęła ok. 40 mln zł.

Kategoria „Sport”: Sportowiec Roku

Barbora Balintowa (VBW Arka Gdynia, koszykówka)

Liderka niepokonanych od kilkunastu miesięcy koszykarek Arki. Słowaczka poprowadziła swój zespół do potrójnej korony: mistrzostwa, Pucharu oraz Superpucharu Polski.

Angelika Cichocka (SKLA Sopot, lekkoatletyka)

W przeszłości medalistka mistrzostw świata i Europy, w 2020 r., po dwóch latach kłopotów zdrowotnych, wróciła do wysokiej formy i wywalczyła srebrny medal mistrzostw Polski na 800 m.

Filip Ciszkiewicz (MKŻ Arka Gdynia, żeglarstwo)

Podczas mistrzostw Europy w olimpijskiej klasie Laser Radial, które odbyły się na Zatoce Gdańskiej, wywalczył srebrny medal.

Julia Damasiewicz (SKŻ Sopot/Kite Race Team, żeglarstwo)

16-letnia zawodniczka w poprzedniej edycji „Pomorskich Sztormów” została uznana Odkryciem roku. W 2020 r. została mistrzynią Europy seniorów w Formule Kite, która w 2024 r. w Paryżu zadebiutuje w programie igrzysk olimpijskich.

Flavio Paixao (Lechia Gdańsk, piłka nożna)

Kapitan zespołu, który dotarł do finału Pucharu Polski i zajął 4. miejsce w rozgrywkach ligowych. W 2020 r. Portugalczyk zdobył dla Lechii 17 goli i był prawdziwym liderem zespołu.

Magdalena Głodek (Bloczek Team Pelplin, zapasy)

22-letnia zawodniczka wywalczyła 3. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Belgradzie (kat. do 59 kg). Ma szansę na wyjazd na tegoroczne igrzyska olimpijskie w Tokio.

Marcin Janusz (Trefl Gdańsk, siatkówka)

Rozgrywający zespołu, który stał się rewelacją obecnego sezonu. Swoją świetną postawą zgłosił akces do reprezentacji Polski.

Łukasz Kolenda (Trefl Sopot, koszykówka)

Talent 21-letniego koszykarza rozwija się harmonijnie. Już jest jednym z liderów dobrze spisującego się w lidze Trefla. Coraz mocniejszą pozycję zdobywa również w reprezentacji Polski.

Kinga Łoboda (AZS AWFiS Gdańsk)/Aleksandra Melzacka (YKP Gdynia, żeglarstwo)

Młoda i perspektywiczna załoga rywalizująca w klasie 49erFX. Zajęła 7. miejsce w mistrzostwach Europy, wywalczyła sobie również kwalifikację do Tokio.

Kamila Stormowska (Stoczniowiec Gdańsk, short track)

W 2020 r. po raz pierwszy w karierze stanęła na podium zawodów o Puchar Świata. W holenderskim Dordrechcie wywalczyła 3. miejsce w wyścigu na 500 m.

Kategoria „Pomorskie EUROinspiracje”: Infrastruktura

Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z o.o.

za projekt: „Poprawa dostępności do wysokiej jakości specjalistycznych usług zdrowotnych celem leczenia chorób cywilizacyjnych dla mieszkańców Pomorza poprzez rozbudowę Szpitala św. Wojciecha w Gdańsku”.

Dzięki inwestycji Szpital św. Wojciecha w Gdańsku wzbogacił się o trzykondygnacyjny budynek. W otwartym w maju 2020 r. gmachu funkcjonują m.in. nowoczesny blok operacyjny, oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej i oddział urologiczny. Całkowita wartość inwestycji to niemal 109 mln zł, z czego ponad 51 mln to koszt wyposażenia.

Gmina Miasto Reda

za projekt: „Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi”

Warta 18 mln zł inwestycja to nie tylko budowa węzła przesiadkowego, ale również gruntowna przebudowa układu drogowego przy redzkim dworcu, budowa systemu retencji wód opadowych, przebudowa przejść dla pieszych oraz budowa chodników i dróg rowerowych. Kierowcy mogą teraz bezpłatnie i bezpiecznie pozostawić pojazd na parkingu i przesiąść się do pociągu lub autobusu w kierunku Trójmiasta, Półwyspu Helskiego lub Słupska.

Gmina Skarszewy

za projekt: „Rewitalizacja Starego Miasta i Dworca PKP w Skarszewach”

W ramach projektu zrewitalizowano stary budynek przy ul. Dworcowej 9, w którym zlokalizowano Centrum Wspierania Rodziny. Powstał też plac zabaw m.in. z zamkiem, linarium i huśtawkami. Przeprowadzono również renowację elementów wspólnych budynków należących do 12 wspólnot mieszkaniowych. Całkowita wartość projektu to niemal 10 mln zł.

Miasto Słupsk

za projekt: „Nowy Teatr w Słupsku”

W nowoczesnym, czterokondygnacyjnym obiekcie dominuje szkło, drewno i metal. Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz sceny z widownią na niemal 250 miejsc, foyer z kawiarnią, w gmachu znajdują się też sale prób, pokoje aktorskie i sale warsztatowe, w których odbywać się będą warsztaty teatralne, muzyczne, choreograficzne i scenograficzne. Wartość projektu to blisko 17 mln zł.

Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią

za projekt: „Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Kwidzyn, Sadlinki, Ryjewo, Gardeja”.

Inwestycja polegała na montażu kolektorów słonecznych, paneli fotowaltaicznych, pomp ciepła oraz kotłów pelletowych u mieszkańców obszarów wiejskich. W ramach projektu wykonano prawie 600 instalacji urządzeń o łącznej mocy 3,04 MW. Pozwoli to uniknąć emisji na poziomie 1316,9 Mg CO2 w skali roku. Łączna wartość projektu to 10 mln zł.

Kategoria „Pomorskie EUROinspiracje”: Kapitał Ludzki

Gmina Kartuzy

za projekt: „Tajemnice leśnego zakątka” – przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy”.

W ramach projektu utworzono oddział przedszkolny w Brodnicy Górnej, który został wyposażony w plac zabaw, altanę i ścieżkę sensoryczną, dzięki czemu placówka może realizować zajęcia z elementami tzw. leśnego przedszkola. Dzieci spędzają dużo czasu w ogrodzie przedszkolnym i uczą się m.in. sadzenia kwiatów czy grabienia liści.

Gmina Skarszewy

za projekt: „Rozwój usług społecznych na terenie Skarszew poprzez utworzenie Centrum Wspierania Rodziny”.

Zadaniem nowo powstałego Centrum Wspierania Rodziny jest to kompleksowe wsparcie dzieci i rodzin z obszarów zdegradowanych. W ramach instytucji działa m.in. placówka wsparcia dziennego, która zapewnia dzieciom opiekę, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego poprzez zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Zatrudniony streetworker ma stały kontakt z miejscową trudną młodzieżą – buduje relacje, pokazuje alternatywy, proponuje włączenie się w pracę wolontariatu. Centrum organizuje warsztaty, terapie uzależnień i psychologiczne, udziela porad prawnych.

Gmina i Miasto Sztum

za projekt: „Razem możemy więcej” – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”.

W ramach przedsięwzięcia w latach 2018-2020 wsparciem objęto 158 osób: rodziców, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Warsztaty, pomoc prawna, rehabilitacja, wsparcie psychologiczne czy usługi opiekuńcze – to tylko część realizowanych aktywności.

Para-Med Szkolenia Integracja Magdalena Spych

za projekt: „Wykwalifikowany ratownik na pomorskim rynku pracy”.

Uczestnicy projektu, po odbyciu kursu i zdaniu egzaminu państwowego, uzyskiwali tytuł ratownika. Zajęcia edukacyjne prowadzone były w niewielkich grupach ćwiczeniowych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu medycznego. 56 osób niemal z marszu miało okazję wykorzystać zdobytą wiedzę pomagając w walce z pandemią koronawirusa.

Prywatne Centrum Edukacyjne Marmołowski s.c.

za projekt: „Szkoła biznesu 2”.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat z 9 gmin powiatu bytowskiego. W szkoleniach przygotowujących do prowadzenia własnego biznesu wzięło udział 34 uczestników i uczestniczek. Ich pomysły zostały wsparte łączną kwotą 54 tys. zł.

Laureatów poznamy w kwietniu. Liczymy, że uda się przeprowadzić to w formie uroczystej wieczornej gali. To jednak zależy od rozwoju sytuacji związanej z koronawirusem. O konkretach będziemy informować.