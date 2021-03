Trzylatek z Kiełpina (pow. kartuski) zmaga się z siatkówczakiem, groźnym nowotworem gałki ocznej. Choroba jest bezwzględna, powoli zabiera wzrok, by na końcu zabrać życie.

Antek przeszedł sześć cykli chemioterapii ogólnej, pięć chemioterapii dotętniczych i trzy krioterapie. Zabiegi kosztowały go utratę wzroku w lewym oku. Mimo to guzy nie dały się uśpić. Co gorsza, nowotwór atakuje prawe oko.

Antek Zieliński potrzebuje pomocy

Rodzice nie chcieli tego słuchać. Okazało się, że w klinice Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku może przyjąć ich dr David H. Abramson. To najlepszy lekarz na świecie w dziedzinie walki z nowotworem oczu u dzieci.