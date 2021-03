Trzy tygodnie temu pisaliśmy w "Wyborczej", że Sopot jako pierwsze miasto w Polsce ugościł u siebie rodziny z Białorusi, które uciekły do Polski przed represjami reżimu Łukaszenki. Po przekroczeniu granicy rodziny trafiły do ośrodka dla cudzoziemców w Horbowie na Lubelszczyźnie. Rada Miasta Sopotu w październiku ub. roku przyjęła uchwałę, która zezwala przyznawać mieszkania komunalne uchodźcom politycznym z Białorusi, i w listopadzie urzędnicy sprowadzili do miasta dwie rodziny z ośrodka, a trzecia jest w trakcie przeprowadzki.

- W ubiegły piątek przywiozłem do Sopotu czwartą rodzinę - informuje nas Maciej Rusek, naczelnik Biura ds. Kontaktów Samorządowych i Repatriacji Urzędu Miasta Sopotu. - To samotna matka z dwoma synami - 13 i 19 lat, która uciekła przed prześladowaniami reżimu. Czasowo zakwaterowaliśmy ich w Domu Gościnnym im. Księdza Jana Kaczkowskiego, przygotowujemy dla nich mieszkanie komunalne. Młodszy syn niedługo skończy zdalnie szkołę podstawową na Białorusi i pójdzie w Polsce do szkoły średniej. Starszy planuje rozpocząć u nas studia.

Sprowadzonym wcześniej rodzinom władze miasta przygotowały mieszkania komunalne. Miasto zagwarantowało dzieciom miejsca w przedszkolach i szkołach, a rodziny objęło opieką MOPS-u. Od rządu rodziny otrzymują jedynie 1,3 tys. zł miesięcznie na utrzymanie.

Największym problemem jest jednak to, że rodziny te przyjechały do Polski już pół roku temu i od tamtego czasu ani nie otrzymały statusu uchodźcy, ani nie objęto ich ochroną międzynarodową w Polsce i w związku z tym nie mogą legalnie pracować.

- Siedzieli w aresztach, wylecieli z roboty, a polski rząd nie udziela im żadnej pomocy - mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski. - Ci ludzie mogliby bez trudu znaleźć pracę w Polsce, ale od pół roku nie mogą się doczekać na przyznanie im odpowiedniego statusu pozwalającego na podjęcie pracy. Jedyne, co może im dziś zaoferować Polska, to praca na czarno. To jest uwłaczające dla tych ludzi.

Sopot jest pierwszym miastem w Polsce, które na własną rękę ugościło u siebie uchodźców z Białorusi, ale inne samorządy również chciałby to zrobić. Jeszcze w ub. roku samorządowcy apelowali do rządu o współpracę w pomocy dla Białorusinów. Chęć sprowadzenia do siebie uchodźców wyraziły władze takich miast jak Bydgoszcz, Białystok, Gdańsk, Izabelin, Wieliczka, Wrocław czy Poznań. Ze strony rządu nie było jednak odzewu.

Dlatego 25 marca, w Dniu Niepodległości Białorusi, prezydent Sopotu po raz kolejny zaapelował do rządu o pomoc dla Białorusinów mieszkających w Polsce i przyspieszenie procedur pozwalających im na podjęcie pracy.

- Dzisiaj ten dzień nabiera znaczenia symbolicznego również dla Polaków - władze Białorusi zatrzymały dziennikarza i działacza mniejszości polskiej Andrzeja Poczobuta, a wcześniej także Andżelikę Borys, szefową Związku Polaków na Białorusi - mówi prezydent Sopotu, Jacek Karnowski. - Najwyższy czas, by nasi rodacy na Białorusi, ale także Białorusini walczący o swoją wolność, otrzymali wsparcie polskiego państwa. Na poziomie samorządowym robimy, co w naszej mocy, ale potrzeby są dużo większe. Wzywam polski rząd do realnej pomocy Białorusinom. Jednocześnie z całą mocą deklarujemy, że wspólnota samorządowa gotowa jest do włączenia się we wszystkie działania zapewniające realne wsparcie i pomoc prześladowanym - dodaje prezydent Sopotu.

Władze Sopotu przypominają, że miasto od lat pomaga Białorusinom i Polakom mieszkającym na Białorusi. Co roku na wizyty studyjne do Sopotu przyjeżdżają przedstawiciele Polonii. Koszty pobytu rodaków z Białorusi, łącznie z transportem, pokrywa miasto.

Ponadto od lat do Sopotu przyjeżdżają duże grupy dzieci z polskich rodzin z Białorusi, w ramach akcji "Lato z Polską". Kurort odwiedzają także nauczyciele z polskich szkół, którzy przyjeżdżają na szkolenia do Sopockiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

- Wielokrotnie gościliśmy też działaczy Związku Polaków na Białorusi, uznawanego przez białoruskie władze za organizację nielegalną, w tym panią Andżelikę Borys. Andżeliko, Andrzeju, czekamy na was w zawsze gościnnym Sopocie - dodaje prezydent Karnowski.