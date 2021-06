Abp Sławoj Leszek Głódź przez lata hodował daniele na działce, którą parafia św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Oruni dostała za 1 procent wartości pod warunkiem, że będzie wykorzystywać teren na cel sakralny. Parafia zapłaciła 4,5 tys. zł, zaś bonifikata wyniosła 452 tys. zł. Miasto Gdańsk przystało na sprzedaż w roku 2011 i była to część umowy, w której abp Sławoj Leszek Głódź zrzekł się roszczeń Kościoła do części parku Oliwskiego. Kościół zyskał majątek, a Gdańsk utrzymał wolny dostęp dla mieszkańców do ważnego parku.

Abp Sławoj Leszek Głódź Fot. Martyna Niećko / Agencja Gazeta

Gdy abp Głódź został ukarany przez Watykan wygnaniem z Gdańska, z miasta wyjechały również jego daniele. Gdy napisaliśmy, że odnalazły się w Wejherowie i przypomnieliśmy historię działki, posłanka Lewicy Beata Maciejewska przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Posłanka chciała, aby Gdańsk wystąpił o zwrot bonifikaty - było na to 10 lat od daty transakcji. O zwrot można wystąpić w ciągu najbliższych tygodni. Urzędnicy skontrolowali działkę i zastali na niej krzyże i figury świętych. Ujawniliśmy, ze zostały wstawione dopiero po 13 kwietnia 2021.

W rozmowie z "Wyborczą" wiceprezydent Gdańska Alan Aleksandrowicz zapowiada, że gmina nie wystąpi o zwrot bonifikaty.

Konferencja prasowa władz Gdańska na temat skutków epidemii koronawirusa na finanse miasta. Alan Aleksandrowicz Fot. Dominik Paszliński, gdansk.pl

Krzysztof Katka: Czy jest już decyzja w sprawie działki, na której arcybiskup Sławoj Leszek Głódź hodował daniele?

Alan Aleksandrowicz: Z materiału, który zebraliśmy na koniec dziesięcioletniego okresu związanego z bonifikatą oraz z wyjaśnień proboszcza wynika, że na tej nieruchomości znajdują się obiekty kultu religijnego. Ksiądz proboszcz deklarował, że odbywały się tam spotkania religijne. Nasza analiza wskazuje, że nie mamy podstaw, by dochodzić zwrotu bonifikaty. Bo tylko z takim roszczeniem moglibyśmy wystąpić, gdyby działka nie była wykorzystana na cele sakralne. Najważniejszą sprawą dla nas jest zapewnienie dostępności parku Oliwskiego, co było uregulowane w tym samym akcie notarialnym. Diecezja wówczas wycofała swoje roszczenia do fragmentu parku.

Daniel na działce parafialnej przy rezydencji abp. Głódzia w Gdańsku kfk

Decyzja opiera się na kwestii parku, czy na tym, że urząd stwierdził, iż działka po hodowli danieli jest wykorzystana na cele sakralne?

Na obu okolicznościach. Co prawda decyzja jeszcze nie zapadła, ale analizy przygotowane w urzędzie wskazują, że nie mamy podstaw do wystąpienia o zwrot bonifikaty.

Oddana przez Gdańska za 1 procent wartość działka, na której abp Sławoj Leszk Głódź hodował daniele. Fotografie wykonane 13 kwietnia 2021 r. kfk

Czy pan wie, że przez ponad 9 lat, co najmniej do 13 kwietnia 2021 r., działka służyła danielom?

Zajmuję się sprawą, od kiedy pracuję w urzędzie. Czytałem doniesienia na ten temat. Należy uznać, że rzeczywiście przez jakiś czas była tam prowadzona taka działalność, jednak dla nas kluczowe jest sprawdzenie stanu wykorzystania nieruchomości na koniec okresu dziesięcioletniego. To jest podejście od strony prawnej. Jeżeli wprowadzony jest okres 10-letni na przeznaczenie działki na cele sakralne, to nie oznacza, że następnego dnia od podpisania umowy ten cel sakralny musi się tam pojawić.

Od strony prawnej sytuacja jest taka, że 10 lat było na to, aby ewentualnie wystąpić o zwrot bonifikaty. A nigdzie nie było określone, że działka musi być wykorzystana w okresie 10 lat na cele sakralne.

Naszym zdaniem to jednak nabywca miał czas przez 10 lat, aby działkę przekształcić i wprowadzić tam cel sakralny.

Czy ta opinia opiera się na jakimś przepisie?

Na analizie naszych prawników i pracowników oraz na decyzji prokuratury, która w 2013 r. prowadziła postępowanie dotyczące sposobu wykorzystania tej nieruchomości. W sierpniu 2013 r. prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania.

Krzyże i figury sakralne zdobią teraz teren, na którym do marca 2021 abp. Sławoj Leszek Głódź hodował daniele Materiały prasowe

Urząd Miasta Gdańska i sami urzędnicy są często stroną w postępowaniach prokuratury i bywa tak, że się nie zgadzacie ze stanowiskiem prokuratury. Dlaczego akurat w tej sprawie prokuratura ma być wyznacznikiem?

Jest to jakiś wyznacznik, bo mamy do czynienia z organem powołanym do badania działań pod kątem zgodności z prawem. W tej kwestii mamy zdanie takie, jak Prokuratura Rejonowa w Gdańsku.

Wobec zapowiedzi decyzji o niewystępowaniu o zwrot bonifikaty chciałbym zapytać, czy mieszkańcy Gdańska mogą liczyć na podobne traktowanie, jak strona kościelna?

Jeżeli zajdą okoliczności określone w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami, to tak. A tam są zapisy wskazujące, kiedy można sprzedać nieruchomość z bonifikatą.

Jak będzie wyglądało ustalanie stanu faktycznego? Powiedzmy, że mieszkaniec użytkuje w jakiejś formie nieruchomość od gminy i okazuje się, że przez kilka lat prowadził na niej inną działalność, niż deklarował. Jak będzie ustalane na przykład prawo do przejęcia mieszkania komunalnego po rodzinie, bo obecnie sprawdza się, czy osoba ubiegające się o ten lokal rzeczywiście tam mieszkała? Czy jeśli nie mieszkała przez np. 9 lat, a wprowadziła się krótko przed kontrolą, to urząd to uzna?

Każda sytuacja jest badana odrębnie. Ale pamiętajmy, że co roku odstępujemy od zwrotu bonifikat, jeśli mieszkanie komunalne zostanie sprzedane po wykupieniu od gminy. Uchwały w tej sprawie podejmuje Rada Miasta Gdańska. Tam, gdzie możemy pomóc i odstąpić od zwrotu bonifikat, to robimy to. W ciągu 10 lat z rożnych uzasadnionych powodów odstąpiliśmy za zgodą Rady Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikat od mieszkańców na kwotę ok. 35 mln zł. Jednocześnie wystąpiliśmy z roszczeniami w przypadku parafii pw. św. Piotra i Pawła, która nie zrealizowała zapowiadanego przedszkola.

REKLAMA

W tym przypadku pamiętajmy o kwestii, która jest dla nas nadrzędna, czyli o uregulowaniu roszczeń do parku Oliwskiego. Najważniejsze dla nas jest, aby park był dostępny dla wszystkich i by nie wisiało nad nami widmo roszczeń.

Zapis aktu notarialnego z roku 2011, o którym pan mówi, dotyczył umowy zawartej na określonych warunkach. Miasto Gdańsk wywiązało się z zapisów, a parafia miała obowiązek zrealizować swoją część umowy, czyli korzystać z działki na cele sakralne. Gdyby okazało się, że działka nie była wykorzystana na cel sakralny, trudno byłoby podważyć cały akt notarialny.

Dla nas te dwie rzeczy są powiązane. Na koniec okresu dziesięcioletniego stwierdzamy, że działka jest wykorzystywana na cel sakralny.

Ale były też wcześniejsze wizytacje na tej działce.

Były i nikt nie ukrywa, że podczas urzędowania poprzedniego arcybiskupa ta działka była przez jakiś czas inaczej zagospodarowana niż obecnie. Nawet gdy znajdowały się tam słynne daniele, parafia twierdziła, że odbywają się tam spotkania religijne. A teraz faktycznie znajdują się tam obiekty religijne, figury, krzyże. To jest podstawą, by uznać, że po pierwsze ta działka nie została wykorzystana na inny cel niż sakralny. Nie zrobiono tam zabudowy mieszkaniowej czy usługowej. Działka jest częścią terenu parafii, na którym proboszcz chciałby prowadzić w przyszłości działalność dla księży seniorów i seminarzystów.