Na zajmującym się poszukiwaniami zaginionych osób facebookowym profilu „Gdziekolwiek jesteś" został zamieszczony apel o pomoc w odnalezieniu 16-letniej dziewczyny z Gdyni: „Uwaga, bardzo pilne. Zagrożenie dla życia lub zdrowia. Zaginęła Emilia Lipińska".

Dziewczyna z Gdyni jest poszukiwana

Jak czytamy, w sobotę 17 lipca 2021 r. około godziny 8.40, dziewczyna udała się do pracy w hotelu Willa Julia w Gdyni, gdzie zajmuje się sprzątaniem na okres wakacyjny.

„Ustalono, że opuściła miejsce pracy około godziny 14, później miała udać się na trening piłki nożnej, jak okazało się, nigdy tam nie dotarła. Około godziny 22.10 zaniepokojeni rodzice zadzwonili do Emilki, powiedziała że już wraca do domu. Niestety, do domu nie dotarła.