Zapisz się do Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii.

Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Postanowiliśmy wykorzystać tę okazję do zorganizowania drugiej edycji Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii. Poprzednia odbyła się 1 grudnia 2018 r. Wówczas uczestnicy mierzyli się z 60 pytaniami z 6 kategorii tematycznych. Tym razem, z uwagi na okrągłą, dziesiątą rocznicę, kategorii będzie aż 10. Są to: gospodarka, turystyka, ciekawostki, historia, ludzie, transport, geografia, kultura i rozrywka, sport oraz ekologia. Do każdego tematu nasi eksperci przygotowali po 10 zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Na udzielenie odpowiedzi (najlepiej oczywiście poprawnych) uczestnicy Wielkiego Testu będą mieli godzinę. Pytania mają różny stopień trudności. Oto kilka przykładów:

Jak nazywa się urodzona na Pomorzu znana polska aktorka, która od lat w wejherowskiej kolegiacie czyta fragmenty Biblii po kaszubsku?

Gdzie znajduje się rezerwat przyrody Mewia Łacha?

Jak nazywa się badawcza jednostka pływająca, której armatorem jest Uniwersytet Gdański?

Znacie odpowiedzi? Jeśli tak, to nasz test jest dla Was. Jeśli nie, to nic straconego. Są przecież jeszcze dwa tygodnie na przygotowania.

Wielki Test Wiedzy o Metropolii to szansa na wygranie atrakcyjnych nagród pieniężnych. Zwycięzca zainkasuje 5000 zł, a osoby, które zajmą drugie i trzecie miejsca wzbogacą się, odpowiednio, o 3000 i 1000 zł. Pieniądze to jednak nie wszystko. Każdy uczestnik konkursu będzie mógł do woli nacieszyć oko fantastycznymi widokami, jakie rozciągają się z pułapu 32. i 34. piętra Olivia Star – najwyższego budynku w północnej Polsce i perły w koronie kompleksu biurowego Olivia Business Centre. Z przeszklonych tarasów drapacza chmur widać szeroką połać pomorskiej metropolii: Gdańsk, Sopot, Gdynię, lasy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, cały akwen Zatoki Gdańskiej oraz statki oczekujące na wejście do portów (co ciekawe, do dyspozycji oglądających jest specjalny ekran, na którym można sprawdzić nazwy, bandery i parametry techniczne wszystkich widocznych na redzie jednostek), Półwysep Helski, a nawet Mierzeję Wiślaną i część Żuław. Wybór miejsca nie był więc przypadkowy. Nieczęsto zdarza się okazja, by wziąć udział w teście, który odbywa się na wysokości ponad 130 metrów. Liczymy, że poziom wyników będzie równie wysoki.

19 sierpnia 2021 r. uruchomiliśmy zapisy do Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii. Swój akces można zgłaszać TUTAJ. Zachęcamy, by zrobić to jak najszybciej, ponieważ liczba dostępnych miejsc jest ograniczona. Na sam test zapraszamy w sobotę, 4 września. Rozpoczynamy o godz. 11.00, ale prosimy o przybycie co najmniej 30 minut wcześniej w celu weryfikacji tożsamości i pobrania arkuszy. Laureatów ogłosimy jeszcze tego samego dnia, również na 34. piętrze budynku Olivia Star (al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk).

Organizatorem Wielkiego Testu Wiedzy o Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot jest "Wyborcza Trójmiasto", a partnerami są: Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, Uniwersytet Gdański oraz Gdańskie Autobusy i Tramwaje.