Zgodnie z doniesieniami Polaków z Białorusi warunki, w jakich przetrzymywani są Andżelika Borys i Andrzej Poczobut, są złe, a stan ich zdrowia stale się pogarsza.

Fot. Bartosz Bańka / Agencja Gazeta

Podczas pikiety, która w środę wieczorem odbyła się w centrum Sopotu, przemawiała między innymi Irena Biernacka - jedna z trzech kobiet, którym udało się wydostać z białoruskiego więzienia. Biernacka jest członkinią Zarządu Głównego Związku Polaków na Białorusi. Podczas manifestacji w Sopocie mówiła o warunkach panujących w białoruskich więzieniach i konieczności stałych zabiegów o uwolnienie przetrzymywanych.

- Warunki w więzieniach są straszne. Spotkałam więźniów politycznych, którzy byli moimi znajomymi. Rozmawialiśmy o naszej ojczyźnie, o naszej rodzinie, o solidarności. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Musimy się podtrzymywać na duchu, jesteśmy braćmi i siostrami. Musimy zło zwyciężyć dobrem – mówiła Irena Biernacka.

Andżelika Borys i Andrzej Poczobut. „Chcemy wrócić do domu"

Podczas pikiety głos zabrał także Andrzej Pisalnik, prześladowany przez białoruski reżim polski dziennikarz z Grodna i rzecznik prasowy Związku Polaków na Białorusi, któremu z rodziną udało się uciec do Sopotu, gdzie znalazł schronienie.

Przemawiał także wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

- Nie zgadzamy się na takie traktowanie ludzi. Opór przeciwko dyktaturze Łukaszenki trwa. Mam nadzieję, że dyktator odpowie za swoje czyny przed niezależnym sądem. Niech żyje demokratyczna Białoruś – mówił Borusewicz.

REKLAMA

Pikietę zakończył skierowany do dziennikarzy apel Białorusinki Olgi Lisicy, która uciekła z kraju.

– Donieście to całemu światu, do Unii Europejskiej. Proszę was, pomagajcie nam, pomóżcie nam zwyciężyć ten reżim. Żeby Łukaszenka zniknął z białoruskiej ziemi. Żebyśmy mogli żyć na swojej ziemi. My bardzo chcemy wrócić do domu – mówiła Olga Lisica.

Na wydarzeniu pojawili się także prezydent Sopotu Jacek Karnowski i wiceprezydent Marcin Skwierawski, a także wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.

REKLAMA

Kolejna pikieta została zapowiedziana na przyszły miesiąc.