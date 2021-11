Rozpoczyna się najważniejsza rywalizacja dotycząca młodego gdańskiego środowiska artystycznego. Chodzi o miejską nagrodę dla młodych, ale już uznanych i cenionych artystów i artystek. Co roku otrzymują ją cztery osoby. Trzy wybiera ekspercka kapituła, a o czwartej decyduje publiczność, w plebiscycie organizowanym przez „Wyborczą". Plebiscyt właśnie się rozpoczął, wszystko jest w waszych rękach! Głosujecie do 24 listopada.

Młody Twórca Kultury to najważniejsza gdańska nagroda dla młodych artystek i artystów. Otrzymać ją mogą osoby poniżej 35. roku życia, za wybitne osiągnięcia artystyczne z ostatnich trzech lat. W rywalizacji biorą udział przedstawiciele wszystkich dziedzin twórczości artystycznej, a także animatorki i animatorzy kultury. W gronie nagradzanych w poprzednich latach byli twórcy i twórczynie, którzy dziś mogą się pochwalić rozpoznawalnością znacznie przekraczającą lokalne granice: poeta i muzyk Grzegorz Kwiatkowski, artystka wizualna Dorota Nieznalska czy światowa gwiazda ekstremalnej muzyki Adam Darski, znany jako Nergal.

Laur wręczany jest dorocznie, zawsze pod koniec listopada (w tym roku gala odbędzie się 26 listopada). Kandydatury przez kilka ostatnich tygodni mogły zgłaszać przedstawicielki i przedstawiciele lokalnych władz, instytucji kultury, stowarzyszeń i związków twórczych, mediów zajmujących się kulturą, a także dotychczasowi laureaci i laureatki. To z tych zgłoszeń wyłoniono finałową listę nominowanych twórców i twórczyń.

O tym, kto z nominowanych otrzyma nagrodę, decyduje kapituła, w skład której wchodzą radni i radne Gdańska oraz osoby reprezentujące lokalne środowiska dziennikarskie i akademickie. Kapituła wybierze trójkę zwycięzców. Czwartego laureata wskażą czytelnicy „Wyborczej".

Młody Twórca Kultury. Nominowani

Zuzanna Dolega

Zuzanna Dolega Daria Szczygieł

Artystka wizualna, związana z Wydziałem Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jej znakiem rozpoznawczym jest rzadka technika zwana pirografią: wypalanie powierzchni ogniem lub żarem. Najczęściej tworzy prace na papierze i tkaninie, a także instalacje site specific. Nominowana jest za serię wystaw krajowych i zagranicznych.

Marianna Grabska

Marianna Grabska Alicja Kielan

Rzeźbiarka z dyplomem Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Ma w dorobku: rzeźby, obiekty i instalacje. Jej dzieła zwykle mają charakter społecznie zaangażowany, ale często dotyczą także prywatnego życia artystki. Nominowana jest za poświęconą tematyce pandemii wystawę „Cena pustki" w ramach cyklu „Windows 2021" w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia.

Rafał Kłoczko

Rafał Kłoczko Wojciech Grzedziński

Dyrygent, kompozytor, organizator wydarzeń kulturalnych. Studiował na uczelniach muzycznych w Gdańsku, Krakowie i Wiedniu, dziś związany jest przede wszystkim z zespołem Cappella Gedanensis. Ma w swoim dorobku przeszło sto pieśni, dwie msze, trzy koncerty instrumentalne i mnóstwo innych utworów. Dyrygował orkiestrami podczas setek koncertów kameralnych i symfonicznych oraz spektakli operowych.

Emil Miszk

Emil Miszk Paweł Wyszomirski

Trębacz, aranżer i kompozytor jazzowy. Założył i przewidzi dwóm zespołom: Algorhythm i Emil Miszk & The Sonic Syndicate, gra także w wielu innych formacjach. Ma w dorobku udział w sesjach nagraniowych wielu cenionych i nagradzanych płyt. Uważany jest dziś za jedną z najaktywniejszych postaci na lokalnej scenie jazzowej. Jest wykładowcą gdańskiej Akademii Muzycznej, gdzie prowadzi autorskie zajęcia z przedmiotu „eksperymentalne combo jazzowe".

Anna Rocławska-Musiałczyk

Anna Rocławska-Musiałczyk Anna Świeczkowska

Kompozytorka, pianistka i dyrygentka. Ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku na kilku kierunkach, koncentruje się na tworzeniu muzyki chóralnej, solowej i kameralnej, chętnie inspiruje się muzyką ludową, zwłaszcza kaszubską. Jest jedną z założycielek Zespołu Wokalnego Art’n’Voices. Jest nominowana za album „Midnight Stories".

Sandra Szwarc

Sandra Szwarc Joanna Świder

Ma wykształcenie muzyczne i teatrologiczne. Dwa razy była finalistką Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej, a sztuka „Supernova Live" wyróżniona została Alternatywną Nagrodą Dramaturgiczną. Na podstawie dramatu „Von Bingen. Historia prawdziwa" powstało słuchowisko Teatru Polskiego, uhonorowane nagrodą Grand Prix konkursu radiowego Festiwalu Dwa Teatry. Nominowana za dramat „Woda w usta" i projekt „Papety; z ostatniej chwili", realizowany w Teatrze Miniatura w Gdańsku.

Ada Zielińska

Ada Zielińska Patryk Hardziej

Zajmuje się grafiką i ilustracją, współtworzy Hardziej Studio, specjalizujące się w projektowaniu okładek albumów, identyfikacji wizualnych, książek i wystaw. Studiowała w Akademiach Sztuk Pięknych w Warszawie i Gdańsku. W swoich pracach łączy nowoczesny styl z odniesieniami do estetyki z lat 70. i 80., bardzo chętnie powraca do klasycznych technik analogowych.

