Gdańsk, Gdynia, Sopot i całe województwo pomorskie pełne są zielonych przestrzeni. Każdy z nas, w bliższej lub dalszej okolicy, ma swoje ulubione zielone miejscówki, gdzie lubi pospacerować, pobiegać, pojeździć na rowerze lub rozłożyć koc na piknik. Takie miejsca są nam bardzo potrzebne – większe lub mniejsze enklawy zieleni pozwalają nam na chwilę wytchnienia, pomagają się zrelaksować, odpocząć i oderwać od zgiełku. W coraz szybszym i głośniejszym świecie to niezwykle istotne dla każdego z nas.

Dlatego postanowiliśmy, że bohaterką trzeciej edycji akcji i plebiscytu „Wyborczej" Supermiasta i Superregiony będzie zieleń miejska. Chcemy, wspólnie z naszymi Czytelnikami, samorządowcami i aktywistami, porozmawiać o lasach, parkach, zieleńcach czy skwerach. O zieleni w naszych miastach i miasteczkach, bez której nasze życie i otoczenie byłyby niekompletne, niezdrowe, niekomfortowe.

Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

W pierwszym etapie naszej akcji i plebiscytu zachęcamy Czytelników, by opowiedzieli nam o swoich ulubionych zielonych miejscach w miastach i regionie. Powiedzcie nam, gdzie najczęściej wybieracie się na spacery, wycieczki rowerowe lub gdzie zabieracie swoich gości. Spośród nadesłanych przez Was propozycji, a także po wsłuchaniu się w głosy ekspertów, kapituła redakcyjna wybierze te najbardziej istotne zielone miejscówki (dla Gdańska, Gdyni, Sopotu i całego Pomorza), które wejdą do finału plebiscytu. Następnie w internetowym głosowaniu to Wy, nasi Czytelnicy, wskażecie najlepsze zielone miejsca.

Plebiscyt Supermiasta i Superregiony zakończy uroczysta gala z udziałem prezydentów miast, marszałków województw, dziennikarek i dziennikarzy „Wyborczej". To wtedy podsumujemy naszą akcję i ogłosimy zielonych zwycięzców w poszczególnych miastach i regionach.

Wiemy, że troszczycie się o zieleń w Waszej okolicy, że nie chcecie wycinek drzew, oczekujecie czystych i przyjaznych środowisku miast. Dlatego włączcie się do naszej akcji oraz plebiscytu i opowiedzcie nam o swoich ulubionych miejscówkach w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i całym regionie.

REKLAMA

Czekamy na Wasze zgłoszenia do plebiscytu Supermiasta i Superregiony. Swoje propozycje zielonych miejscówek z Gdańska, Gdyni, Sopotu i całego Pomorza przysyłajcie na adresy: redakcja.gdansk@agora.pl oraz supermiasta@trojmiasto.agora.pl